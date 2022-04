Vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam năm 2021 tăng cao kỷ lục

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Quỹ Đầu tư mạo hiểm Do Ventures đã phát hành Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, đại dịch Covid-19 kéo dài với diễn biến phức tạp đã và đang làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tuy đặt ra nhiều thử thách cho nền kinh tế, Covid-19 lại trở thành một chất xúc tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam. Công nghệ số đã giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, nhiều công ty đạt tăng trưởng vượt bậc.

“Sau một năm 2022 đầy khó khăn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong nước đã hồi phục trở lại và vươn lên một tầm cao mới. Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 với tổng số tiền đầu tư 1,4 tỷ USD, tăng gấp 1,5 lần so với con số 874 triệu USD kỷ lục năm 2019”, Thứ trưởng Đông cho biết.

NHIỀU KỲ LÂN MỚI XUẤT HIỆN

Còn theo bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Do Ventures, sự thuận tiện của các ứng dụng hội thảo trực tuyến đã khiến cho việc hạn chế đi lại không còn là rào cản trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư.

Nhờ đó, tổng vốn đầu tư vào đổi mới sáng tạo năm 2021 đã vượt qua con số kỷ lục 874 triệu USD năm 2019 và bỏ xa con số 451 triệu USD năm 2020.

Năm 2021, khẩu vị của các nhà đầu tư cũng có sự dịch chuyển nhanh chóng theo hướng tập trung vào các nhóm ngành không bị tác động mạnh bởi đại dịch.

Hoạt động đầu tư công nghệ bật tăng trở lại sau một năm sóng gió. Đặc biệt là giai đoạn nửa cuối năm, vốn đầu tư đã tăng 6,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 2 lần so với kỷ lục thiết lập được trong nửa cuối năm 2021. Số lượng giao dịch cũng tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, theo đại diện Do Ventures, trong năm 2021, Việt Nam đã đón chào sự xuất hiện của 2 kỳ lân công nghệ mới (Momo được định giá 2 tỷ USD và Sky Mavis là 3 tỷ USD) nhờ vào tần suất sử dụng các sản phẩm số ngày một tăng cao của người dùng trong thời gian dịch bệnh.

Tổng số vốn đầu tư và số thương vụ trong nửa đầu và cuối năm thống kê.

“Thành công của hai công ty này càng khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm công nghệ mới nổi của khu vực. Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn khi hiện có hàng chục công ty với định giá vài trăm triệu USD đang phát triển mạnh mẽ và sẽ sớm trở thành những kỳ lân mới trong những năm tiếp theo”, Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Do Ventures nhận định.

CÁC VÒNG GỌI VỐN LỚN XUẤT HIỆN TRỞ LẠI

Trong năm 2021, tổng số quỹ đầu tư tham gia hoạt động tại Việt Nam cũng tăng 60%, phân bổ đồng đều giữa các quốc gia. Trong số đó, quốc gia có số lượng nhà đầu tư tích cực nhất là Singapore, tiếp theo là Việt Nam và Hoa Kỳ. Đáng chú ý, hoạt động đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam cũng dần sôi động hơn sau 2 năm chững lại vì Covid-19.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia “NIC sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội, khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước, đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2021, chúng ta có thể tin rằng 2022 sẽ là năm bản lề để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam có những bước phát triển đột phá, mở ra nhiều cơ hội cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số Việt Nam”.

Thanh toán và Thương mại điện tử vẫn là hai ngành đứng đầu trong việc thu hút vốn đầu tư, tiếp đến là ngành Trò chơi trực tuyến (Gaming) nhờ vào sự thành công trên toàn cầu của Sky Mavis cùng sản phẩm Axie Infinity.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 tạo nên sự bùng nổ về lượng giao dịch ở một số ngành mới, từ đó dẫn đến mức tăng trưởng vượt bậc về số tiền đầu tư trong những lĩnh vực này.

Ba ngành nổi bật nhất bao gồm Y tế, Giáo dục, và Chuyển đổi số trong doanh nghiệp với mức tăng trưởng trong năm 2021 lần lượt là 1.016%, 526%, và 205%.

Đặc biệt, các vòng gọi vốn lớn xuất hiện trở lại với tổng số giao dịch của các thương vụ trên 10 triệu USD vượt 1 tỷ USD, tăng 255% so với năm trước.

Trong khi nguồn vốn chảy vào vòng Seed tăng lên mức cao kỷ lục cả về số lượng và giá trị thương vụ, thì nguồn vốn chảy vào các vòng sau series A đã trở về mức trước Covid-19. Đặc biệt, năm 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 05 giao dịch trị giá trên 100 triệu USD trong các lĩnh vực Thanh toán, Thương mại điện tử, và Gaming.

“Với số lượng lớn các công ty giai đoạn đầu đầy tiềm năng và môi trường kinh doanh thuận lợi nhờ vào sự hỗ trợ sâu sát của Chính phủ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn trưởng thành hơn”, bà Uyên Vy nhấn mạnh.