VPBankS tiếp tục được vinh danh trong top các nhà tuyển dụng được yêu thích nhất

Mới đây, tại sự kiện Holistic Excellence & lễ vinh danh Employer of Choice 2024 của CareerViet, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vinh dự được vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng: "Top 6 Nhà tuyển dụng được yêu thích - Khối Doanh nghiệp Vừa và Top 2 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán - Khối Doanh nghiệp Vừa".

Các giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận đáng quý cho những nỗ lực không ngừng của VPBankS trong việc tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân.

Tại đây, mỗi nhân viên đều được tạo cơ hội để phát triển tối đa tiềm năng, nâng cao chuyên môn và đạt được thành công. Điều này thể hiện qua sự tăng trưởng nhanh chóng số lượng nhân sự của VPBankS chỉ dưới 100 người vào đầu năm 2022 lên mức hơn 500 người vào cuối tháng 9/2024.

Chiến thắng này là kết quả của sự nỗ lực chung của cả tập thể. VPBankS sẽ tiếp tục vững bước, duy trì và phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng một công ty chứng khoán vững mạnh, tiên phong và là nơi làm việc lý tưởng trong ngành chứng khoán.

Phát biểu về giải thưởng, bà Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc Nhân sự VPBankS chia sẻ: “Ban lãnh đạo VPBankS thấu hiểu rằng sự thành công của mỗi nhân sự sẽ tạo lên sức mạnh to lớn cho tập thể, giúp Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đúng như sứ mệnh “Vì một tương lai thịnh vượng””.

Bà Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc Nhân sự VPBankS - nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Nhà tuyển dụng được yêu thích 2024 là khảo sát phi lợi nhuận do CareerViet thực hiện, qua đó tôn vinh các thương hiệu tuyển dụng được yêu thích. Năm nay, sự kiện Holistic Excellence & lễ vinh danh Employer of Choice 2024 lựa chọn chủ đề “Holistic Excellence in Generation Unity” (Xuất sắc toàn diện trong sự đa dạng thế hệ).

Bằng việc sử dụng phương pháp luận (Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam), khảo sát được khởi động từ ngày 7/7 đến 31/10/2024. Ngoài 84.221 lượt người cùng hơn 5.720 doanh nghiệp tham gia khảo sát, CareerViet đánh giá đây là một khảo sát thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với hơn 3,8 triệu lượt.

Bà Trần Liên Phương, Giám đốc nghiên cứu và tư vấn chiến lược Amco Việt Nam, cho rằng khảo sát là dịp khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.

Tháng 11/2024, VPBankS cũng được vinh danh hai giải thưởng danh giá dành cho nhà tuyển dụng là Top 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Dịch vụ tài chính khối Doanh nghiệp vừa và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối Doanh nghiệp vừa tại sự kiện “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024” do Anphabe tổ chức.

Trong năm 2024, Công ty còn giành chiến thắng ở hạng mục “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024” trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) của Enterprise Asia hay sản phẩm ePortfolio được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm danh mục đầu tư mẫu tốt nhất năm 2024” của Tạp chí danh tiếng Global Banking & Finance Review.

Hoạt động dưới thương hiệu mới từ năm 2022, VPBankS - công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã nhanh chóng vươn lên top 3 vốn điều lệ trong các công ty chứng khoán với 15.000 tỷ đồng.

Từ lợi thế nguồn vốn dồi dào, Công ty đã khẳng định vị thế trong top 10 công ty có dư nợ cho vay ký quỹ (margin) chỉ sau 2 năm. Hơn thế nữa, VPBankS đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện, tích hợp đầy đủ từ các sản phẩm đến nền tảng, dịch vụ được cá nhân hóa theo từng khẩu vị rủi ro, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đầu tư của khách hàng.