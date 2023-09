Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội: Yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ các nạn nhân

Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào đêm 12, rạng sáng 13/9/2023, TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã họp đánh giá bước đầu và đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn.

Chủ trì cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Buổi làm việc cũng có đại diện các bộ, ngành Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố; các sở, ban, ngành TP và quận Thanh Xuân.

Báo cáo ban đầu về vụ việc, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12/9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400m.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, Công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Đến 5 giờ ngày 13/9, thống kê sơ bộ, đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103...

Nhận được thông tin về vụ cháy làm nhiều người thương vong, gây hậu quả nặng nề, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy. Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế, tập trung, cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố đảm bảo.

Về việc hỗ trợ người bị nạn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa và nguồn từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Bước đầu, thành phố hỗ trợ 37 triệu đồng/trường hợp tử vong, hỗ trợ 12,4 triệu đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Cùng với đó còn có hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể - xã hội.

Thành phố hỗ trợ đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) 1,5 triệu đồng/người/tháng trong 6 tháng; hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện; hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ.

Đồng thời, chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh rà soát, khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tới từng người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra.