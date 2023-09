Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thị sát hiện trường vụ cháy tại phố Khương Hạ

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công điện đã ban hành; biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả; cảm ơn bà con trong khu vực rất tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ người gặp nạn.

Thủ tướng nhắc lại, sau nhiều vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với những cơ sở này được siết chặt, nhờ đó, tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở này có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với chung cư mini, khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm nếu xảy ra sự cố. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công tác kiểm tra, giám sát. Thủ tướng mong người dân chấp hành nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy, tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Tiếp đó, Thủ tướng đã tới Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra công tác cứu chữa người gặp nạn và động viên y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này. Thủ tướng mong các y bác sĩ làm hết sức mình cứu chữa nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.

Được biết sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì làm việc về vụ cháy này. Tham dự buổi làm việc có đại diện một số bộ, ngành Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND TP; các sở, ban, ngành và quận Thanh Xuân…

Liên quan đến vụ việc, vào hồi 23h50 ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích trên 200m2 với 150 người dân đang sinh sống. Theo thống kê sơ bộ, đến 5g ngày 13/9/2023, thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người. Đã có nhiều người tử vong.

Về tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ 6 tháng đầu năm, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết: khu vực thành thị xảy ra khoảng 502 vụ; nông thôn xảy ra 379 vụ. Cháy vẫn tập trung tại khu vực nhà dân, khu dân cư; các vụ cháy tại cơ sở sản xuất, kho tàng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Số vụ cháy xảy ra nhà dân là 320 vụ (chiếm 33,6%); 124 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 13,4%); 82 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh (chiếm 8,9%); 24 vụ cháy chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa (chiếm 2,6%); 12 vụ cháy trụ sở làm việc (chiếm 1,3%); 11 vụ cháy chung cư (chiếm 1,2%); 4 vụ cháy cơ sở giáo dục (chiếm 0,4%); 3 vụ cháy quán bar, karaoke (chiếm 0,3%) và 142 vụ cháy các loại hình cơ sở khác (chiếm 16,1%)…

Nguyên nhân vụ cháy đã được điều tra làm rõ là 455/881 vụ (chiếm 49,2%). Trong đó, do sự cố hệ thống, thiết bị điện 299 vụ (chiếm 32,4%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 79 vụ (chiếm 8,5%); do sự cố kỹ thuật 7 vụ (chiếm 0,8%); do vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy 1 vụ (chiếm 0,1%); do tự cháy 16 vụ (chiếm 1,7%)…