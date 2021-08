Vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi ở Ireland: Acecook sẽ điều tra và có biện pháp xử lý

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) vừa ra thông báo thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến Good do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất. Ngay sau đó, Hệ thống Cảnh báo nhanh của châu Âu về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF) đã thông báo về việc một số lô mì ăn liền từ Acecook Việt Nam bị thu hồi do có sử dụng chất Pesticide Ethylene Oxide. Chất này bị cấm dùng trong thực phẩm bán tại châu Âu, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài. Sự việc gây hoang mang cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông tin ngày 28/8, Vụ Khoa học và Công nghệ- Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty này sản xuất. Đồng thời, cũng yêu cầu đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016 của Bộ Y tế).

Mì Hảo Hảo và miến Good là các sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường châu Âu. Công ty Acecook cho biết tuyệt đối tuân thủ quy định của Việt Nam, châu Âu, Nhật, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác về việc không sử dụng chất Ethylene Oxide trong bất kỳ khâu nào của công nghệ bảo quản nguyên liệu, sản xuất, lưu trữ.

Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát đi thông báo về sản phẩm bị cơ quan thực phẩm Ireland thu hồi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, ông Kajiwara Junichi, khẳng định: "Hai sản phẩm trên là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường châu Âu, không phải sản phẩm nội địa. Công ty Acecook tuyệt đối tuân thủ quy định của Việt Nam, châu Âu, Nhật, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác về việc không sử dụng chất này trong bất kỳ khâu nào của công nghệ bảo quản nguyên liệu, sản xuất, lưu trữ".

Về chất Ethylene Oxide, đại diện Acecook Việt Nam giải thích: Khí EO hoặc ETO hiện nay được sử dụng rộng rãi với tác dụng tiệt trùng các vật tư dụng cụ trong lĩnh vực y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, ETO cũng được sử dụng để diệt vi sinh vật trong một số loại gia vị, rau sấy và việc này được chấp thuận tại một số quốc gia như Mỹ và Canada. Acecook Việt Nam tuyệt đối tuân thủ các quy định (của Việt Nam, châu Âu, Nhật, Úc và New Zealand…) về việc không sử dụng ETO trong bất kỳ khâu nào của công nghệ bảo quản nguyên liệu sản xuất- lưu trữ.

“Công ty Acecook đã làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu; các nhà cung cấp này khẳng định không sử dụng chất này trong quy trình sản xuất của họ. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng đối với nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, hữu hiệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng”, ông Kajiwara Junichi nói.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

"Là một công ty sản xuất các sản phẩm ăn liền đến từ Nhật Bản, Acecook Việt Nam luôn coi trọng sự minh bạch, sự thật cũng như chất lượng của sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý cơ quan truyền thông khi có kết quả điều tra nguyên nhân của sự việc nói trên", ông Kajiwara Junichi khẳng định.