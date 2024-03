Vua Nệm ghi nhận tăng trưởng đột phá sau khi tái cấu trúc toàn diện

TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN

Với nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, Vua Nệm đã thực hiện chiến lược tối ưu danh mục sản phẩm giúp cải thiện tồn kho và vòng quay sản phẩm. Ví dụ, giảm thiểu SKU, tập trung tăng cường độ phủ cho các mã hàng bán chạy để giảm tồn kho và chi phí trưng bày hàng hóa.

Năm 2023, Vua Nệm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược kinh doanh bằng việc tập trung nguồn lực vào những thương hiệu mạnh gồm 6 thương hiệu độc quyền và 8 thương hiệu liên kết hàng đầu như Kim Cương, Liên Á, Dunlopillo, Serta, Tempur, Spring Air, Bed Gear; đồng thời ngừng kinh doanh các thương hiệu không đạt hiệu quả.

Điều này thể hiện sự quyết đoán của ban lãnh đạo trong việc thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng sản phẩm và chiến lược phân phối giúp tối ưu chi phí, gắn kết hơn với người tiêu dùng qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp thị hiếu số đông.

Những sản phẩm của thương hiệu độc quyền được Vua Nệm đầu tư nghiên cứu với các chuyên gia hàng đầu, có mức giá bình ổn đưa đến tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, doanh số bán hàng của những sản phẩm này luôn dẫn đầu kéo tỷ lệ lãi gộp chung công ty tăng trưởng 10% so với năm 2022 (doanh thu các thương hiệu độc quyền chiếm 75% trong năm 2023 so với 65% vào năm 2022), trong đó phải kể đến một số sản phẩm như nệm cao su thiên nhiên Gummi Classic, nệm lò xo giá rẻ Goodnight Magic, nệm cao su foam giảm đau lưng Gummi Lite và vô vàn những sản phẩm chất lượng khác.

Về cách thức vận hành cửa hàng, công ty áp dụng bộ tiêu chí hoạt động tinh gọn nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Năm vừa qua đã quyết liệt đóng 25 trong số 35 cửa hàng hoạt động thiếu hiệu quả và tái cấu trúc những cửa hàng còn lại. Bên cạnh đó, Vua Nệm kiện toàn bộ tiêu chí mở mới với KPI rõ ràng nhằm đảm bảo mỗi cửa hàng mở ra đều có chỉ số hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

“TRÁI NGỌT” XỨNG ĐÁNG CHO BAO NỖ LỰC

Thận trọng trong từng bước đi từ đầu vào đến đầu ra, tối ưu vận hành để kiểm soát dòng tiền trong khủng hoảng kinh tế, mặc dù ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 90 tỷ (được kiểm soát trong kịch bản tài chính từ đầu năm). Vua Nệm vẫn đứng vững và liên tục có những tín hiệu tăng trưởng đột phá đáng mừng. Cụ thể:

Liên tiếp các sản phẩm mới ra mắt nằm trong top tìm kiếm trên các kênh bán online, thương mại điện tử. Trọng số doanh thu kênh online tăng dần qua các năm và Vua Nệm đặt mục tiêu kênh này tăng trưởng gấp 4 lần, chiếm 20% doanh thu tổng công ty vào năm 2027.

Nửa cuối năm 2023, doanh số công ty tăng trưởng 20% so với nửa đầu năm 2023, tổng chi phí hoạt động công ty tối ưu ~ 10%, trong đó chi phí quản lý giảm hơn 20% so với nửa đầu năm và giảm ~ 30% so với cùng kỳ 2022 (chủ yếu đến từ việc tối ưu cơ cấu nhân sự). Việc tối ưu chi phí hoạt động cũng giúp EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) công ty bắt đầu dương kể từ quý 3/2023 và lũy kế cả năm dương so với con số âm của cả năm 2022.

Cải thiện tỷ lệ % EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) ở cấp độ cửa hàng lên mức 15% vào năm 2023, vượt xa con số 10,6% của năm 2022 và đạt giá trị EBITDA tuyệt đối ở cấp độ cửa hàng cao nhất kể từ khi hoạt động.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, công ty đều đã vượt mục tiêu KPI các tháng, đặc biệt là KPI liên quan đến chỉ số tài chính như doanh số, lãi hoạt động, dòng tiền. EBITDA cửa hàng tăng ~75% so với cùng kỳ 2023 và tăng ~ 13% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ % EBITDA công ty/doanh thu chuyển từ âm 6% năm 2023 sang dương 7% cùng kỳ năm 2024 nhờ việc tối ưu tỷ lệ chi phí hoạt động/ doanh thu được hơn 10% và tăng trưởng tỷ lệ lãi gộp ~ 10%

Theo đuổi sứ mệnh “Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua trải nghiệm giấc ngủ tuyệt vời, được cá nhân hóa cho riêng bạn”, Vua Nệm đã phục vụ 472,000 khách hàng lũy kế đến tháng 3/2024, tổng số bán khoảng 1,845,000 sản phẩm, 90% khách hàng hài lòng với trải nghiệm mua sắm tại Vua Nệm, trong đó có 60% khách hàng đặc biệt hài lòng và dành những lời khen chân thành tới dịch vụ, sản phẩm. Vua Nệm sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm đường dẫn với mức giá bình ổn hướng tới trải nghiệm của người tiêu dùng.



Mặc dù phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với những dấu hiệu tích cực cùng bước đi khôn ngoan, thận trọng trong hoạt động kinh doanh, cơ cấu doanh nghiệp sẽ là bước đệm quan trọng đưa Vua Nệm tiến gần hơn tới các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh trong tương lai không xa.