Vượt Dĩ An - Thủ Dầu Một, Thuận An thành tâm điểm “nóng” của bất động sản Bình Dương

Giai đoạn 2020 - 2021, Thuận An vượt mặt Dĩ An, Thủ Dầu Một trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bình Dương với hàng loạt các dự án quy mô lớn.

THUẬN AN BÙNG NỔ

Năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt các "đại gia" địa ốc như: Tập đoàn Vingroup (Tổ hợp nhà phố Vincom), Tập đoàn Phát Đạt (Astral City), Tập đoàn Hưng Thịnh (New Galaxy), Đất Xanh (Opal Skyline), Lyn Property (Anderson Park),…

Đón đợt sóng đổ bộ của hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bất động sản, thị trường Bình Dương năm 2020 "nóng" chưa từng có. Thống kê sơ bộ, 20.000 căn hộ từ 8 dự án sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư trong năm nay. Dẫn đầu nguồn cung tại "thủ phủ công nghiệp" lớn nhất Việt Nam là thành phố Thuận An (gần 15.000 căn hộ), Dĩ An (gần 5.000 căn hộ), Thủ Dầu Một (gần 1.000 căn hộ).

Nguồn cung căn hộ năm 2020 của Bình Dương gấp đôi năm 2019 và gấp gần 5 lần năm 2018. Với con số này, thị trường bất động sản Thuận An vươn lên dẫn đầu Bình Dương và khu vực phía Nam trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, những dự án căn hộ cao cấp nhất Thuận An đều được phân bổ dọc tuyến QL13 từ Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết. Trong quy hoạch Bình Dương từ năm 2020 - 2030, QL13 được xác định là trục đường xương sống, trung tâm thương mại cấp vùng của cả Bình Dương với hàng loạt trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính, ngân hàng, khách sạn, chung cư cao cấp.

Sức nóng của thị trường bất động sản Thuận An hiện đang được dẫn dắt bởi dự án Astral City, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường gần 5.000 căn hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, Astral City đang là dự án quy mô lớn nhất, sở hữu 8 toà tháp cao nhất tại Thuận An; có vị trí đắc địa sát các khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương, tập trung gần 40.000 các chuyên gia như VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương,…

Đặc biệt, Astral City sở hữu hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn thiện, được bao quanh bởi hệ thống tiện ích hoàn chỉnh nhất Bình Dương gồm Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện Becamex, sân golf Sông Bé,...

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City sở hữu vị trí chiến lược mặt tiền QL13 - tuyến đường huyết mạch từ TP.HCM đến Bình Dương

Để mang đến không gian sống cao cấp bậc nhất Bình Dương, thu hút hàng nghìn chuyên gia nước ngoài lưu trú, Tập đoàn Phát Đạt (chủ đầu tư) đã hợp tác cùng Tập đoàn Danh Khôi (đơn vị hợp tác đầu tư) chi hàng trăm tỷ đồng để phát triển hệ thống tiện ích tại Astral City với: Suối nhiệt đới dài 300m, 4 tầng trung tâm thương mại đẳng cấp chiếm trọn 300m mặt tiền QL13, 6 hồ bơi chân mây, 2 công viên trung tâm, hàng loạt vườn thư giãn bố trí trên tầng 20 và tầng mái các toà tháp.

Đồng thời, Astral City còn là dự án hội tụ các thương hiệu lừng danh trong nước và thế giới gồm: Central (Tổng thầu xây dựng), nội thất AKA (thành viên tập đoàn AA), thiết bị vệ sinh Kohler,... Đặc biệt, Astral City là dự án đầu tiên tại Bình Dương được tư vấn & quản lý vận hành bởi CBRE - Thương hiệu quản lý, vận hành bất động sản nổi tiếng trên thế giới.

Theo thông tin từ DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị & phân phối Astral City, dự án đang được giới thiệu ra thị trường từ trung tuần tháng 10. DKRA Vietnam cho biết, sự quan tâm, tìm hiểu của thị trường đối với Astral City rất khả quan. Với sự am hiểu thị trường, uy tín thương hiệu cùng đội ngũ bán hàng đông đảo của DKRA Vietnam, nhiều chuyên gia cho rằng Astral City sẽ là cái tên "hot" chiếm lĩnh Bình Dương lẫn TP.HCM trong giai đoạn cuối năm 2020 - 2021.

THỊ TRƯỜNG "THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ"

Đánh giá về bất động sản Bình Dương nói chung và Thuận An nói riêng, TS.Trần Nguyễn Minh Hải (Giảng viên Đại học Ngân hàng Tp.HCM) nhận định: "2020 được đánh giá là năm thiên thời - địa lợi - nhân hoà của thị trường bất động sản Bình Dương".

Năm 2020, bất động sản Tp.HCM gần như đứng hình vì vấn đề rà soát pháp lý. Mặt khác, hiện tại giá bất động sản Tp.HCM đã bị đẩy lên quá cao, tại trung tâm Quận 1 có giá từ 200 - 300 triệu đồng/m2, căn hộ Quận 2 gần 60 - 200 triệu đồng/m2; thậm chí tại Bình Tân, Bình Chánh, Quận 12, giá căn hộ cũng chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m2.

Hàng mới khan hiếm, giá bất động sản quá cao khiến dòng tiền của các nhà đầu tư Tp.HCM chảy mạnh về Bình Dương, nơi căn hộ cao cấp chỉ khoảng 2 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt mốc 10 - 12%/năm.

Mới đây, đề án thành lập "thành phố Thủ Đức" gồm Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức cũng đã được chấp thuận và từng bước triển khai. Với sự hình thành "thành phố Thủ Đức", Thuận An, Dĩ An đang trở thành thành phố vệ tinh, được giới đầu tư săn đón. Đây là yếu tố tiên quyết khiến thị trường bất động sản Bình Dương bùng nổ.

Một góc Khu công nghiệp VSIP - Một trong những khu công nghiệp quy mô lớn tại Bình Dương, nơi làm việc của hàng chục ngàn chuyên gia, nhân lực nước ngoài và hàng trăm ngàn lao động kỹ thuật cao

Thuận An và các khu vực lân cận hiện có 18 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang hoạt động với hơn 50.000 các chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc. Để đáp ứng được yêu cầu về nhà ở tiêu chuẩn cao, Bình Dương cần phải phát triển được trên dưới 20.000 căn hộ hạng sang với tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, số dự án cao cấp đáp ứng được nhu cầu chuyên gia nước ngoài ở Bình Dương hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong bối cảnh đó, thành phố Thuận An sở hữu nhiều tiềm năng nhất để phát triển căn hộ cho chuyên gia nước ngoài bởi lẽ đây là thành phố có cơ sở hạ tầng và tiện ích tốt nhất tại Bình Dương.

Hầu hết các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf đều tập trung tại Thuận An. Đặc biệt hơn, trong 2 năm tới, hơn 6.000 tỷ đồng sẽ được UBND Bình Dương sử dụng để nâng cấp hạ tầng Thuận An, là bước đà để Thuận An vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.