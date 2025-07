Vượt kế hoạch lợi nhuận, PVCFC khẳng định bản lĩnh điều hành linh hoạt và hiệu quả

Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 10.541 tỷ đồng, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1600 tỷ đồng, tăng 230% so với kế hoạch và tăng 57% so với cùng kỳ. Qua đó, hoàn thành 75,3% mục tiêu doanh thu và 207% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kết quả này đến từ chuỗi giải pháp đồng bộ mà Công ty đã triển khai xuyên suốt trên tất cả các lĩnh vực: Từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị và tối ưu hóa nguồn lực. Đặc biệt, sự chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, điều chỉnh chiến lược kịp thời, cùng chính sách bán hàng sát thực tế đã giúp PVCFC đồng hành hiệu quả với hệ thống phân phối và người nông dân trong bối cảnh giá cả và chính sách thuế liên tục thay đổi.

PVCFC xuất khẩu lô hàng 30.000 tấn phân bón sang thị trường Úc.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm là mảng xuất khẩu. Từ đầu năm 2025 đến nay, PVCFC liên tục ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng như đạt chứng chỉ Level 1 - tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm phân bón tại Úc, mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Campuchia và gần đây nhất là xuất khẩu lô hàng 30.000 tấn phân bón sang thị trường Úc, một trong những quốc gia có hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất thế giới.

Những bước tiến này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn phản ánh năng lực quản trị bài bản và tầm nhìn chiến lược dài hạn của doanh nghiệp tiên phong trong ngành phân bón Việt Nam.

Bước qua tháng 7 - giai đoạn chuyển tiếp sau cao điểm vụ Hè Thu, PVCFC tiếp tục tận dụng thời điểm thấp vụ để đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời duy trì ổn định sản xuất nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước và chuẩn bị cho mùa vụ Thu Đông sắp tới.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo PVCFC, dù đẩy mạnh xuất khẩu để tối ưu công suất và tăng trưởng trong giai đoạn thấp điểm, nhưng thị trường trong nước vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Ở mỗi thời điểm cao vụ, Công ty tập trung toàn lực để đảm bảo đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của bà con nông dân trong nước, đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống phân phối và người nông dân vượt qua giai đoạn thị trường nhiều biến động với loạt chính sách bán hàng linh hoạt.

Từ nay đến cuối năm, Công ty đặt trọng tâm vào các dòng sản phẩm thân thiện môi trường như NPK công nghệ Poly Phosphate, phân bón hữu cơ - vi sinh; song song là triển khai các giải pháp canh tác ứng dụng công nghệ cao nhằm gia tăng năng suất, tối ưu chi phí sản xuất.

PVCFC tiếp tục ghi dấu ấn với loạt chính sách bán hàng linh hoạt, cùng cam kết đồng hành sâu sát nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua những thời điểm thị trường biến động.

Song hành cùng chiến lược thị trường là định hướng nâng tầm nội lực, PVCFC đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình vận hành, đầu tư có chọn lọc vào hệ thống kho cảng, mở rộng công suất nhà máy và xây dựng nền tảng Nhà máy thông minh, hiện đại. Văn hóa doanh nghiệp tiếp tục là nền tảng vững chắc để toàn hệ thống cùng đổi mới, thích ứng và phát triển.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và bám sát thực tiễn, PVCFC tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn dắt trong ngành, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bà con nông dân trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.