WB hỗ trợ Đà Nẵng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Chiều 26/10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) về Chương trình hợp tác tổng thể hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Phát buổi tại buổi làm việc, bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, cho biết Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các Chương trình hợp tác, hỗ trợ của WB trong 10 năm qua.

Bà Carolyn Turk tin tưởng rằng Chương trình lần này cũng sẽ gặt hái những kết quả như mong đợi; củng cố quá trình phục hồi liên tục của Đà Nẵng sau Covid-19 và các biến động trên thế gới, đồng thời mở đường cho sự phát triển toàn diện hơn, xanh hơn và thân thiện nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Bà Carolyn Turk hy vọng kết thúc chương trình, Đà Nẵng sẽ đạt được 5 mục tiêu cơ bản gồm: quản lý rủi ro; phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn và quản lý tài chính công.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới với sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ có hiệu quả của WB.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng với Chương trình hợp tác, hai bên trong thời gian qua đã và đang đi đúng lộ trình. Ông Lê Trung Chinh đề nghị các sở đang chủ trì 5 mục tiêu của chương trình bám sát đề cương nghiên cứu, chủ động phối hợp với chuyên gia WB cùng các sở, ban, ngành liên quan để triển khai và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên tổ chức ra mắt Nhóm công tác chung Đà Nẵng - Nhóm Ngân hàng Thế giới (DWG), thống nhất các hành động chi tiết cho những kế hoạch tiếp theo.

Mục tiêu của Nhóm là đưa ra một hệ thống hợp tác có tổ chức với Đà Nẵng đế giúp thành phố đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình. Nhóm công tác chung DWG tạo ra một hệ thống cộng tác có cấu trúc rõ ràng để xác định các thách thức và các lĩnh vực ưu tiên.

Năm nhóm kỹ thuật đã được thành lập trong khuôn khổ Nhóm công tác chung, bao gồm: Nhóm “Phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững do Sở Công thương chủ trì; Nhóm “Chuyến đổi số” do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Nhóm “Quản lý rủi ro khí hậu và thiên tai do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; Nhóm “Kinh tế tuần hoàn” do Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì; Nhóm “Quản lý tài chính công” do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chủ trì.