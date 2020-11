Xã hội hóa các cảng hàng không đang được thực hiện như thế nào?

Trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam) ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn thể cho biết hiện nay việc xã hội hóa các cảng hàng không đang được thực hiện "rất tốt".

"Tất cả các dịch vụ mặt đất, từ bãi đỗ tàu bay cho đến sửa chữa tàu bay, cung cấp xăng dầu, suất ăn, v.v. đều do các doanh nghiệp tham gia theo quy định của pháp luật. Ở tất cả những hạng mục này, các doanh nghiệp phù hợp đều có thể tham gia thực hiện trong khu vực sân bay", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết công tác xã hội hóa tại nhà ga hàng không Đà Nẵng và Cam Ranh đang tồn tại một số khiếm khuyết liên quan đến pháp luật, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Do đó, hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang kiểm điểm nội bộ và thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, điều chỉnh một số nội dung, trong đó nội dung quan trọng nhất là cấp sổ đỏ cho Cảng hàng không.

"Việc cấp sổ đỏ cho Cảng hàng không có liên quan đến quân sự. Bởi vì tất cả cảng hàng không ở nước ta trước đây do quân đội quản lý, sau đó chuyển dần qua dân sự. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và xin kinh phí của Bộ Tài chính tập trung thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc và lập sổ đỏ cho các sân bay", Bộ trưởng thông tin. "Khi đã đủ điều kiện về sổ đỏ, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét đề xuất của các nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng các nhà ga mang tính chất xã hội hóa".

Riêng các sân bay mới như Vân Đồn, Lào Cai, Bộ Giao thông Vận tải đang kêu gọi xã hội hóa toàn bộ. Doanh nghiệp có thể tham gia xây dựng toàn bộ sân bay, kể cả đường băng và nhà ga để kinh doanh. Việc này không hạn chế và được Chính phủ khuyến khích.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 10/11 - Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến việc chuyển một sân bay hiện nay của ACB đang quản lý cho một doanh nghiệp khác, Bộ trưởng đánh giá đây là việc gây ảnh hưởng lớn. Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao bởi có liên quan đến quốc phòng an ninh và sân bay này hiện có 2 sở hữu. Nhà nước sở hữu đường băng và đường lăn, còn doanh nghiệp sở hữu nhà ga và các dịch vụ. Do đó, khi chuyển tài sản của nhà nước cho một doanh nghiệp khác không phải doanh nghiệp nhà nước, phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

"Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan để hoàn chỉnh thể chế, thực hiện đề án xã hội hóa và báo cáo Chính phủ, khi Chính phủ phê duyệt thì công tác xã hội hóa sẽ được thực hiện tốt hơn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.