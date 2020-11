Xăng dầu đồng loạt giảm giá

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu từ chiều 11/11.



Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 238 đồng/lít, trong khi đó xăng E5 RON 92 giảm 224 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 380 đồng/lít, dầu hoả giảm 155 đồng/lít, dầu mazut giảm 170 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa 13.885 đồng/lít; xăng RON95 là 14.701 đồng/lít; dầu diesel 10.838 đồng/lít; dầu hỏa 9.562 đồng/lít; dầu mazut 11.091 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu như sau: Không trích lập với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập quỹ đối với xăng RON 95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 200 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa về 0 đồng/lít.

Cơ quan điều hành cũng tiếp tục chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; dầu diesel tiếp tục không chi.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã có biến động tăng giảm đan xen với biên độ khá lớn, mặc dù xu hướng chung bình quân là giảm nhưng những ngày gần đây, giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm đang có xu hướng tăng khá cao trở lại.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 42,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,56 USD/thùng, tương đương giảm 5,69% so với kỳ trước); 43,572 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,30 USD/thùng, tương đương giảm 5,02% so với kỳ trước); 42,316 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 1,70 USD/thùng, tương đương giảm 3,86% so với kỳ trước); 41,227 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (giảm 0,914 USD/thùng, tương đương giảm 2,17% so với kỳ trước); 256,745 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 13,924 USD/tấn, tương đương giảm 5,14% so với kỳ trước).