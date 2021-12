Xu hướng lựa chọn thực phẩm, đồ uống tăng cường miễn dịch

Các thực phẩm, đồ uống nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng sẽ là xu hướng lựa chọn hàng đầu của mọi người sau đại dịch Covid-19. Đây là những dự báo của các chuyên gia Nielsen - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo của Nielsen trong quý 1/2020, gần một nửa người tiêu dùng Việt tham gia khảo sát cho rằng sức khỏe là mối quan tâm số 1 của họ. Người tiêu dùng chú trọng tìm các sản phẩm có chứa các chất dinh dưỡng, vitamin nhằm tăng sức đề kháng. Đây cũng là xu hướng tiêu dùng chung tại Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới. Năm 2021 dự kiến ngành hàng mới này tại Thái Lan tăng trưởng 30% so với năm 2020 (Kasikorn Research Thái Lan, 2020).

Trong đó, vitamin C là một thành phần được ưa chuộng nhất. Nếu chỉ tính riêng vitamin C, trong tháng 1/2021, sự quan tâm của người tiêu dùng đối với vitamin C tăng 66% so với 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, sự quan tâm của doanh nghiệp đối với thực phẩm chứa vitamin C trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 814% so với cùng kỳ năm trước (theo Spoonshot).

Sự “dịch chuyển” thói quen tiêu dùng sang các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao được xem là thách thức, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển sau dịch bệnh.

“Đón đầu” xu hướng tiêu dùng mới, nhãn hàng nổi tiếng Playmore Thái Lan đã cho ra mắt dòng nước uống Playmore Double C với hàm lượng 500mg vitamin C. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Không những là nước uống để giải tỏa cơn khát, Playmore Double C còn cung cấp tức thì hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Đây là một giải pháp tiện lợi tối ưu cho người tiêu dùng trong nhịp sống nhanh và hiện đại.

Từ trước đến nay, vitamin C luôn được biết đến là chất dinh dưỡng nâng cao hệ miễn dịch, chống lại các mầm bệnh hiệu quả. Vitamin C giúp cho các hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu,... diễn ra một cách thuận lợi, nhờ đó giảm các bệnh về huyết áp, tim mạch hay tình trạng giảm sút trí nhớ khi về già.

Ngoài ra, vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa tốt cho làn da. Vitamin C hạn chế những tổn thương do tia UV tác động lên da, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen để xây dựng “hàng rào” bảo vệ da sáng khỏe.

Sản phẩm với hàm lượng 500mg vitamin C, đựng trong chai thủy tinh chống UV nổi bật trên thị trường.

Không những mang hàm lượng vitamin C cao, bao bì của Playmore Double C cũng là một điểm nổi bật so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Chai đựng thủy tinh được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Mỹ, có khả năng chống tia UV, hạn chế tối đa trường hợp vitamin C có trong sản phẩm bị oxy hóa trong quá trình bảo quản và vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Sự đa dạng trong hương vị sản phẩm cũng là một trong những điểm thu hút người tiêu dùng. Hiện nay, Playmore Double C đã ra mắt 4 hương vị trái cây: Nho, chanh xanh và chanh vàng, cam và chanh, cam và chanh dây. Sắp tới đây, nhãn hàng Playmore sẽ tiếp tục cho ra mắt nước giải khát hương vị dưa hấu để đáp ứng thị hiếu của đông đảo người tiêu dùng.