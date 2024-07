Xu hướng xây dựng tương lai bền vững cùng cộng đồng lý tưởng

BẤT ĐỘNG SẢN “ALL-IN-ONE”: GIẢI PHÁP ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH AN CƯ “VỀ VỚI CỘNG ĐỒNG”

Sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng giúp cho môi trường sống an toàn và thoải mái hơn, tăng cường cảm giác an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Tập thể cư dân văn minh sẽ khuyến khích sự phát triển bền vững cho mọi thế hệ. Con trẻ được lớn lên trong môi trường lành mạnh, cha mẹ cũng nhận được sự quan tâm và chăm sóc để sống bình yên trong từng khoảnh khắc.

Bất động sản tích hợp đa tiện ích là bước đệm giúp thúc đẩy xu hướng “về với cộng đồng”. Bởi ở đó, con người được đặt làm trung tâm và đô thị được thiết kế với nhiều chức năng tích hợp, tạo liên kết dễ dàng và tiện lợi cho cuộc sống của người dân. Mặt khác, người mua nhà cũng tích cực hướng về không gian sống mang lại đa trải nghiệm.

Nếu ngày trước, người đi mua nhà chỉ mong có được chốn an cư thì nay đã chú ý đến chất lượng chỗ ở, những dự án có nhiều không gian nội khu chuyên biệt nhằm gia tăng tính kết nối và có diện tích mảng xanh lớn. Xét về góc độ giá trị sử dụng, đây là lựa chọn mang tính chiến lược cao để vừa sinh sống lâu dài, nghỉ dưỡng, hay đầu tư tích trữ tài sản.

Những dự án nhà ở có nhiều tiện ích cận kề dẫn đầu phong cách sống lành mạnh cho người dân bởi thường được xây dựng tại những vị trí xa trung tâm thành phố, có quỹ đất rộng - một thế giới riêng nơi cư dân tạm rời xa những “mảng xám” đô thị. Nhờ đó, sự căng thẳng được bỏ lại phía sau và thời gian thư giãn được nâng cao.

Tổng hòa từ những yếu tố trên, các khu nhà phố “All - in - one” ngày càng được ưa chuộng khi mang tới môi trường sống hoàn hảo và toàn diện cho cư dân.

THE MEADOW - NỖ LỰC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN MINH, CÙNG HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI CỦA GAMUDA LAND

Khu nhà phố liền kề mới nhất tại Bình Chánh, The Meadow là ví dụ điển hình cho mô hình tổ hợp sẽ vun đắp nên cộng đồng văn minh. Sở hữu 4076m2 diện tích công viên với hơn 10 thiết kế cảnh quan cây xanh khác nhau cùng thảm thực vật hơn 40 chủng loại, The Meadow mang đến không gian thiên nhiên đa dạng, trong lành. Việc chú trọng đầu tư vào thiết kế môi trường cũng là để giúp mỗi cá nhân cải thiện thể chất, tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh.

Khu vực sinh hoạt chung tạo điều kiện cho mọi cư dân tận hưởng những khoảnh khắc sống sôi động, tự do với cộng đồng. Nếu Club House với đầy đủ tiện ích hiện đại là điểm hẹn lý tưởng cho các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao và giải trí thì vườn BBQ là nơi cư dân có thể tổ chức các buổi tiệc ngoài trời trong không gian xanh mát.

Khu sinh hoạt chung tại The Meadow - nơi cộng đồng gắn kết trong không gian thoáng mát.

Thiết kế không gian tại The Meadow được tối ưu hoá, giao thoa giữa nét truyền thống và tính hiện đại để mang tới một không gian sống tinh tế cho cộng đồng.

Có thể nói, xây dựng một cộng đồng gắn kết, thân thiện với môi trường chính là bước đi vững chắc để tạo ra những giá trị tích cực cho tương lai. Trong đó, The Meadow Bình Chánh là “tọa độ vàng” mà nhà đầu tư có thể lưu tâm, nơi luôn đặt yếu tố con người làm kim chỉ nam trong sự phát triển. Một cuộc sống gắn kết đa thế hệ nhưng kết hợp tự do trải nghiệm đang dần được hình thành tại Việt Nam.

Sự kiện mở bán chính thức dự án The Meadow đã được tổ chức vào ngày 6/7 với nhiều chương trình ưu đãi và phần quà may mắn lên đến 2 tỷ đồng. Nhờ những chính sách bán hàng được đánh giá là tốt nhất hiện tại trên thị trường cùng phương thức thanh toán linh hoạt, The Meadow trong đã đạt được tỷ lệ chuyển đổi ấn tượng mà không cần nhà mẫu.

Với 2 căn nhà mẫu và các hệ cảnh quan dự kiến hoàn thành trong thời gian tới, The Meadow hứa hẹn sẽ chinh phục nhiều nhà đầu tư hơn nữa khi mang tới góc nhìn chân thực về không gian sống tương lai.

Gamuda Land - một trong những nhà phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay với hơn 25 năm kinh nghiệm - đã phát triển nhiều khu đô thị và cao ốc ở các quốc gia như Malaysia, Singapore, Việt Nam, Úc và Vương Quốc Anh. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land đã thành công với các dự án như Gamuda City ở Hà Nội và Celadon City ở TP.HCM.

The Meadow - khu nhà phố liền kề mới nhất của Gamuda Land tại khu vực phía Tây TP.HCM. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch, dự án dễ dàng kết nối đến trung tâm quận 1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các vùng trọng điểm kinh tế miền Tây.

Ứng dụng thiết kế sinh thái Biophilic Design - phong cách độc đáo đưa thiên nhiên vào công trình, The Meadow chú trọng đến tính phát triển bền vững và sự kết nối giữa con người với môi trường, giúp tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Ngoài ra, Gamuda Land mong muốn kiến tạo một cộng đồng văn minh cùng không gian sống an toàn để đảm bảo cho sự sinh trưởng của các thế hệ. Vào ngày 6/7 vừa qua, dự án đã được chính thức mở bán cùng nhiều chính sách bán hấp dẫn, tạo cơ hội để nhà đầu tư sở hữu nhà phố The Meadow với mức giá ưu đãi đặc quyền.