Xu thế dòng tiền: Hãy để cho lợi nhuận chạy!

"Let Profit Run" – cứ để cho lợi nhuận chạy – là chiến lược được nhắc tới ở thời điểm hiện tại, khi thị trường đang thể hiện sức mạnh vượt qua những rung lắc.



Tuần qua thị trường chứng kiến những phiên biên động mạnh hơn đáng kể so với cả giai đoạn tăng 2 tháng trước đó. Đáng chú ý nhất là thông tin Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy nhiên phản ứng tiêu cực chỉ xuất hiện trong một ngày và ngay lập tức thị trường phục hồi mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia đều nhìn nhận những ảnh hưởng tiêu cực không để lại hậu quả lâu dài thể hiện đang có một sức mạnh đáng kể trong thị trường. Điều này cũng phù hợp với mức thanh khoản rất lớn và duy trì liên tục. Nhà đầu tư cần quen dần với các biến động mạnh khi thị trường tiến lên các mức cao hơn.

Tuy vậy cũng có ý kiến thận trọng trong ngắn hạn khi những rung lắc lớn liên tục xảy ra thường là tín hiệu ở đỉnh. Các phiên thanh khoản rất lớn cũng có thể là dấu hiệu của hoạt động phân phối, dù chưa khiến thị trường suy yếu ngay.

Đánh giá về tác động của việc bị dán nhãn "thao túng tiền tệ", các chuyên gia có cái nhìn khác nhau về ảnh hưởng lên hoạt động của doanh nghiệp, nhưng lại khá thống nhất khi cho rằng tác động tới thị trường chứng khoán là mờ nhạt.

Suốt gần 2 tháng nay, tuần này là tuần biến động mạnh nhất, các phiên tăng giảm đều có cường độ lớn, nhưng kết quả thì vẫn là điều chỉnh để tăng cao hơn. Thị trường càng ngày càng mạnh, không ít nhà đầu tư đã nghĩ đến con số 1.100 điểm ngay trong tháng 12 này, anh chị thì sao?

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Theo tôi thị trường có thể vượt qua ngưỡng 1,100 điểm khi thanh khoản vẫn duy trì tốt như hiện nay. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về giai đoạn tăng điểm tiếp theo của thị trường giai đoạn cuối tháng 12. VN-Index sau khi vượt mức điểm vùng đỉnh 1.025 của năm 2019 thì dường như vùng 1.180 – 1.200 điểm là mức mà chúng ta nên quan tâm hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Nhìn chung đây là ngưỡng điểm có cơ sở khi tôi cũng nhận định chỉ số VN-Index có thể tăng thêm khoảng 100 điểm nữa hướng tới ngưỡng 1.164 – 1.165 điểm trong khoảng thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Theo tôi thấy thị trường hiện tại nghĩ đến con số này cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng giai đoạn hiện tại nhà đầu tư cần phải chú ý theo dõi sát vì i) Thị trường giai đoạn biến động mạnh như thế này thường sẽ tạo đỉnh ngắn hạn; ii) Thị trường đã xuất hiện 3-4 nến phân phối; iii) Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường khả năng cao sẽ tạo đỉnh ngắn hạn vào tuần sau.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Về xu hướng thị trường, chỉ số chứng khoán toàn cầu (MSCI ACWI Index) hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại và đang tăng trưởng 13,6% so với thời điểm đầu năm. Xu hướng của các thị trường chứng khoán trên thế giới là vượt đỉnh lịch sử và thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Về định giá, thị trường trong nước hiện đang có có mức hồi phục mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á với mức tăng hơn 11% so với thời điểm đầu năm trong khi thị trường như Thái Lan, Indonesia, Philippine, Singapore,….vẫn chưa về thời điểm đầu năm. Tuy vậy, hiện mức P/E forward của thị trường Việt Nam vẫn hấp dẫn hơn so với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á và các thị trường Emerging.

Về dòng tiền, giới đầu tư toàn cầu đang đổ mạnh tiền vào thị trường Châu Á nhờ đồng USD yếu, cú huých đến từ vắc xin, đồng thời họ cũng đặt cược rằng đây sẽ là khu vực tăng trưởng mạnh nhất khi thế giới gượng dậy từ đại dịch Covid-19. Ở thị trường trong nước, tuy khối ngoại vẫn bán ròng cổ phiếu nhưng dòng tiền qua kênh ETF đã chuyển từ bán ròng sang mua ròng, tuần vừa qua các quỹ ETF đã hút ròng được hơn 48 triệu USD qua đó lượng vốn này đã vào ròng hơn 100 triệu USD kể từ đầu năm.

Nhìn chung, thị trường đang trong một "big trend" nhờ dòng tiền liên tiếp lập mức kỷ lục mới và rất khó xác định đâu là đỉnh của dòng tiền. Do vậy, trong một xu hướng tăng thay vì cố gắng dự đoán thị trường, chúng ta nên tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và sẵn sàng tâm thế cho những kịch bản có thể xảy ra.

Thị tường tuần này đón nhận thông tin Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Thị trường phản ứng tiêu cực chỉ trong một phiên. Theo anh chị điều này thể hiện sức mạnh của tâm lý và dòng tiền, hay thực sự thị trường bỏ qua những tác động của sự kiện này?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Diễn biến giao dịch trên thị trường hiện nay là kết quả cộng hưởng của cả yếu tố tâm lý lẫn dòng tiền. Rõ ràng nhà đầu tư đang trở nên hưng phấn và lạc quan hơn, điều này sẽ tác động trực tiếp tới dòng tiền cả mới lẫn cũ trong bối cảnh các thông tin tiêu cực là không đủ sức mạnh để kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Theo tôi, thị trường không bỏ qua những tác động từ sự kiện này, tuy nhiên thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc cần lo lắng.

Thị trường vẫn đi lên nhờ tâm lý mạnh mẽ và dòng tiền vào mạnh mà chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, bên cạnh đó xu hướng tăng vẫn là xu hướng chung của chứng khoán toàn cầu. Cả 2 bên (Việt Nam và Mỹ) cần có thời gian để đánh giá, đàm phán trước khi có quyết định về các biện pháp áp dụng cho Việt Nam. Cho tới lúc đó, nhà đầu tư vẫn quan tâm chủ yếu đến yếu tố dòng tiền và cổ phiếu cụ thể hơn là chỉ số thị trường.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Việc Việt Nam bị tố là nước thao túng tiền tệ không phải là điều gì mới mẻ bởi trong năm 2020, Chính phủ Mỹ đã từng có lần đề cập về việc Việt Nam đã can thiệp quá mức vào thị trường ngoại tệ trong khi là 1 trong 10 nước có tỷ trọng xuất siêu sang Mỹ vượt qua ngưỡng 2% GDP.

Câu chuyện ảnh hưởng ngay đến Việt Nam không phải là điều chúng ta quan tâm bởi lộ trình theo dõi, giám sát cũng như trao đổi với Việt Nam về việc điều chỉnh chính sách can thiệp, hạn ngạch, tỷ trọng xuất để Việt Nam đi theo đúng lộ trình hoặc hạn chế hoặc giảm hẳn hành vi cạnh tranh không bình đẳng với Mỹ.

Điều này có nghĩa rằng, yếu tố tâm lý đang chi phối thị trường ngay lập tức kèm theo hoạt động chốt lời ngắn hạn khiến thị trường điều chỉnh. Chúng ta cần làm quen với việc thị trường sẽ tăng/giảm biến động mạnh với biên độ lớn hơn khi lên các điểm cao mới.

Từ góc độ cơ bản, việc bị dánh nhãn thao túng tiền tệ sẽ ảnh hưởng thế nào tới hoạt động kinh tế trong nước cũng như ảnh hưởng tới doanh nghiệp và thị trường chứng khoán ra sao?

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Về cơ bản, việc bị dán nhãn thao túng tiền tệ chưa tác động ngay đến hoạt động kinh tế và doanh nghiệp trong thời điểm này. Lý do cơ bản là, việc Mỹ dán nhãn thao túng tiền tệ không đi kèm các biện pháp trừng phạt hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hoặc nền kinh tế Việt Nam ngay lập tức. Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ hợp tác với phía Mỹ để giải trình. Cụ thể là bộ tài chính Mỹ và bộ thương mại Mỹ sau khi giải trình, hai bên còn tiến hành đàm phán đưa ra các quan điểm trước khi phía Mỹ có quyết định về các biện pháp áp dụng với Việt Nam.

Nhìn chung, chính quyền mới của ông Biden có khả năng sẽ có hảo cảm với Việt Nam do ông Biden có thiên hướng chính trị ủng hộ tự do thương mại và ủng hộ Việt Nam từ khi ông còn là Phó tổng thống chính quyền Obama. Do đó, nhiều khả năng Ngân hàng nhà nước phải để VND tăng giá và Việt Nam cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ là kết quả dễ xảy ra nhất.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Việc dán nhãn thao túng tiền tệ sẽ ảnh hưởng phần nào đến quan hệ giao thương giữa hai nước Việt –Mỹ cũng như ảnh hưởng tới nền kinh tế khi việc huy động dòng vốn quốc tế sẽ gặp khó khăn .

Theo tôi việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất nhập khẩu; nhiều nhất là những doanh nghiệp có giao thương với nền kinh tế Mỹ do có sự phân biệt đối xử trong việc áp thuế, cũng như định giá của các hàng hóa. Còn về thị trường chứng khoán theo tôi trong ngắn hạn chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Các hoạt động xuất nhập khẩu có thể là điều chúng ta sẽ cân nhắc cân điều chỉnh để đáp ứng điều kiện cạnh tranh bình đẳng. Ngân hàng nhà nước cũng sẽ hạn chế can thiệp nhiều trên thị trường ngoại tệ cũng sẽ không được mua ròng ngoại tệ như năm 2020 đặc biệt vừa qua.

Có thể cán cân thặng dư vãng lai hay tỷ trọng xuất vượt 2%/GDP nhưng chúng ta hoàn toàn linh hoạt để đàm phán và trả lời với phía Mỹ về chính sách tiền tệ phù hợp thì các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nên nhớ là EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại song phương khác vẫn đang còn đó. Hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta sẽ vẫn khởi sắc trong năm 2021 khi kinh tế khu vực, kinh tế thế giới hồi phục.

Theo tôi có nhiều lý do khiến thị trường chứng khoán đang có diễn biến tích cực hơn không chỉ phụ thuộc vào yếu tố bị gắn mác thao túng tiền tệ. Thị trường sẽ vẫn phải lên các điểm cao mới trong năm 2021.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Tôi cho rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể bị ảnh hưởng; kéo theo đó dòng vốn FDI vào thị trường Việt Nam có bị chững lại và gây ảnh hưởng đến nhóm bất động sản khu công nghiệp.

Còn về tác động lên thị trường chứng khoán, áp lực điều chỉnh nhất thời trong ngắn hạn sẽ xuất hiện nhưng về tổng thể xu hướng tăng trung – dài hạn vẫn sẽ được bảo toàn và duy trì ổn định.

Lần lượt các mốc kháng cự mà anh chị dự kiến hàng tuần đều bị phá vỡ. Vậy anh chị quản trị danh mục thế nào? Nếu lỡ chốt lời thì nhà đầu tư có nên mua lại hay không?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Giai đoạn vừa rồi nhiều mốc kháng cự của thị trường bị phá vỡ nhưng thị trường có ít cổ phiếu xuất hiện điểm mua an toàn nên tôi giai đoạn này không mở vị thế mua mới cổ phiếu mới, có chăng chỉ "trade" trạng thái trên cổ phiếu có sẵn. Một số cổ phiếu tăng đến vùng kháng cự mạnh có dấu hiệu suy yếu tôi cũng đã thực hiện chốt lời dần.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi có thực hiện điều chỉnh, cơ cấu danh mục. Phương pháp đầu tư thận trọng vẫn dựa trên việc chọn lựa kỹ lưỡng cổ phiếu đặc biệt là tiêu chí định giá các cổ phiếu. Tôi cũng đã thực hiện tăng mua vào một số cổ phiếu triển vọng nhóm tài chính, dầu khí, xây dựng trong khi bán ra một số cổ phiếu khác để giảm tỷ trọng khi giá tăng.

Chúng ta vẫn nên lưu ý chỉ nắm giữ những cổ phiếu chất lượng nhất để có thể nắm giữ dài hơi. Cơ cấu danh mục chỉ diễn ra khi mua sai cổ phiếu hoặc cổ phiếu đó tăng quá nhanh trong 1 số giai đoạn nhất định. Tôi ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Theo tôi thời điểm hiện tại nên áp dụng chiến lược "cứ kệ cho lợi nhuận chạy" (Let Profit Run) sẽ hiệu quả với phương pháp "Trend Following". Các nhịp điều chỉnh có thể cơ cấu danh mục đối với các cổ phiếu có điểm rơi lợi nhuận trong quý 4 hoặc còn tiềm năng tăng trưởng như: Bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, vật liệu xây dựng, .v.v….

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Với nhận định thị trường sẽ còn tiếp tục tăng, tôi vẫn duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại tại ngưỡng 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt.

Đối với những nhà đầu tư đã thực hiện chốt lời sớm, nên thận trọng khi quyết định tham gia trở lại và chỉ nên canh mua tại những nhịp điều chỉnh diễn ra trong phiên đồng thời tránh tình trạng mua đuổi. Bên cạnh đó, nên duy trì tỷ trọng danh mục cổ phiếu – tiền mặt ở ngưỡng hợp lý đồng thời hạn chế tỷ lệ margin ở mức an toàn.