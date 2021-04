Xu thế dòng tiền: “Sóng kết quả kinh doanh” còn không?

Mặc dù diễn biến giá ngược với thông tin hỗ trợ nhưng các chuyên gia không cho rằng đó là điều khác thường. Nhiều báo cáo lợi nhuận không có gì bất ngờ, dễ đoán và giá cổ phiếu đã phản ánh trước. Điều này lại xuất hiện ở thời điểm mùa báo cáo lợi nhuận quý 1 sắp hết và thị trường đối diện với tháng 5 trống vắng thông tin. Do đó một số quan điểm thận trọng cho rằng “sóng kết quả kinh doanh quý 1” đang đi đến đoạn cuối.

Ý kiến khác lại cho rằng tác động của lợi nhuận quý 1 không bó hẹp ở thời điểm ngắn hạn mà có ảnh hưởng dài hạn hơn. Do đó thị trường dù có điều chỉnh thì cũng sẽ phân hóa cổ phiếu. Doanh nghiệp có lợi nhuận quý 1 tốt sẽ thu hút được dòng tiền.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Phiên giảm sốc 40 điểm hôm 22/4 được cho là do thị trường phản ứng với thông tin margin quá lớn. Quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Sợ hãi và hưng phấn là 2 thái cực trái ngược mà các nhà đầu tư luôn đối diện và gặp phải. Theo tôi có lẽ sự hoảng sợ là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư quyết định bán tháo cổ phiếu mạnh ở 1/2 phiên giao dịch buổi chiều ngày 22/4.

Vùng điều chỉnh tiềm ẩn rủi ro khu vực 1,280 điểm luôn có thể có nguy sơ sụt giảm điểm mạnh. Con sóng tăng điểm lớn cũng đã kéo dài kể từ tháng 4/2020 cho đến nay cũng thể khiến các nhà đầu tư e ngại về khả năng tăng điểm tiếp theo của thị trường. Chưa kể đến hiệu ứng “Sell in May” gần kề và các nhà đầu tư cũng e ngại hơn. Việc thị trường vượt đỉnh 1,200 điểm lên vùng 1,286 điểm vừa qua không phải cổ phiếu nào cũng tăng giá và việc điều chỉnh cũng là cơ hội để các nhà đầu tư bán cổ phiếu giảm tỷ trọng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi phiên thứ 5 giảm điểm do một số nguyên nhân: việc tăng lãi suất thời gian tới, margin các công ty chứng khoán ở ngưỡng cao, thị trường phiên thứ 3 quay đầu tạo nến xấu các yếu tố này tạo nên tâm lý nhà đầu tư rất yếu và dễ bán theo thị trường tạo đà giảm mạnh phiên thứ 5.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Theo tôi, mỗi con số đều có một số mức độ ý nghĩa nhất định và cũng không nên đi đến kết luận dựa trên việc đọc lướt qua một chỉ báo duy nhất. Như với thông tin về margin được cho là quá lớn cần phải đặt trong bối cảnh thanh khoản hoặc vốn hóa hoặc GDP. Theo thống kê, thanh khoản thị trường đang ở mức kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân trên toàn thị trường đã đạt mốc 1 tỷ USD do vậy thanh khoản cao sẽ chứng minh cho việc margin cao.

So sánh với các thị trường trên thế giới, hiện dư nợ margin ở thị trường Mỹ cũng đang ở mức cao kỷ lục kể từ năm 1995. So với thị trường Trung Quốc hồi năm 2015, lượng margin/vốn hóa lưu hành tự do (Float) vào khoảng hơn 9%. Với lượng margin như hiện tại đâu đó khoảng 110 nghìn tỷ đồng, thậm chí có thể dự phóng lên 150 nghìn tỷ đồng thì tỷ lệ này hiện vẫn dưới 7,09% đối với thị trường trong nước.

Nhìn về diễn biến thị trường gần 2 tháng vừa qua, trong khi cả tháng 3 hầu như thị trường đi ngang tích lũy dưới ngưỡng 1.200 điểm nên lượng margin vào thị trường sẽ không lớn, thông thường margin lên cao khi thị trường tăng nóng. Cho tới khi thị trường chính thức vượt ngưỡng 1.200 điểm vào đầu tháng 4, mặc dù chỉ số tăng nhưng phần lớn cổ phiếu giảm trong thời gian này ngoại trừ các cổ phiếu trụ. Theo thống kê trên sàn HSX, ở thời điểm hiện tại vẫn có gần 65% số cổ phiếu chưa vượt ngưỡng 1.200 điểm hồi đầu tháng 4 (tính theo giá đóng cửa ngày 22/4).

Ông Lâm Gia Khang – Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Tôi cho rằng phiên giảm điểm ngày 22/4 thể hiện khá rõ yếu điểm về tâm lý giao dịch của nhóm các nhà đầu tư mới đang chiếm số lượng đông đảo trên thị trường.

Trên thực tế, việc áp lực chốt lời đột ngột dâng cao trong phiên giao dịch trước đó, đẩy chỉ số giảm mạnh từ 1,286 xuống 1,261 điểm khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về việc thị trường tạo đỉnh. Tiếp đến, thông tin về margin đột ngột ập đến càng củng cố thêm nhận định này. Áp lực bán đột ngột tăng vọt là nguyên nhân chính khiến chỉ số giảm mạnh 40 điểm trong phiên 22/04.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần qua rất nhiều cổ phiếu có thông tin kết quả kinh doanh tích cực nhưng giá không tăng mà lại giảm. Dường như thông tin không còn hỗ được giá trong ngắn hạn? Liệu “sóng kết quả kinh doanh quý 1” đã kết thúc?

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Các thông tin về kết quả kinh doanh quý 1 và ở đại hội cổ đông tốt hơn dự báo đang là những nhân tố đưa thị trường vượt đỉnh 1.200 điểm trong thời gian vừa qua. Các yếu tố này mang tính dài hạn, do vậy không thể lấy cái dài hạn để giải thích cho việc giá tăng/giảm trong ngắn hạn.

Hiện tại thì giá cổ phiếu cũng đã phản ánh kết quả kinh doanh quý 1 cũng như các thông tin quan trọng ở kỳ đại hội cổ đông đang diễn ra. Theo tôi hiệu ứng từ sóng kết quả kết quả kinh doanh sắp tới sẽ giảm dần và tạo sự phân hóa, những doanh nghiệp có kết quả tốt vẫn sẽ thu hút được dòng tiền của các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Vấn đề thông tin kết quả kinh doanh quý 1 tốt nhiều công ty chứng khoán cũng như chuyên gia đã dự báo được rồi. Giá nhiều cổ phiếu giai đoạn này đã tăng trước khi thông tin kết quả kinh doanh ra, nên việc một số cổ phiếu không tăng mà quay đầu lại giảm là chuyện hết sức bình thường.

Theo tôi sóng kết quả kinh doanh quý 1 đang tiến đến giai đoạn cuối.

Ông Lâm Gia Khang – Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Việc giá cổ phiếu không tăng khi tin chính thức về kết quả kinh doanh quý 1 được công bố do giá đã phản ứng trước kỳ vọng của giới đầu tư. Theo đó, sóng kết quả kinh doanh quý 1 dự kiến tiếp tục có sự phân hóa mạnh, dòng tiền sẽ có xu hướng chảy vào các cổ phiếu có lợi nhuận vượt kỳ vọng và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Có thể nói thị trường cần 1 chặng để “nghỉ ngơi” sau giai đoạn sóng tăng điểm lớn 12 tháng liên tục. Có thể giai đoạn tháng 5, tháng 6 là lúc thị trường sẽ điều chỉnh tích lũy trong bối cảnh khoảng trống thông tin hỗ trợ cho thị trường.

Lãi suất có khả năng điều chỉnh tăng chưa kể dòng tiền khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại (giá trị bán ròng vẫn hơn 1,000 tỷ trong tháng 4). Sóng kết quả kinh doanh quý 1 thực sự không rõ nét khi mà hàng loạt các cổ phiếu đầu cơ, cổ phiếu thị giá thấp tăng điểm mạnh bên cạnh một số cổ phiếu lớn như VIC, MSN, NVL…. Tôi cho rằng giai đoạn này và kể cả giai đoạn điều chỉnh sắp tới vẫn là câu chuyện “phân hóa” cổ phiếu – có cổ phiếu tăng trong khi nhiều cổ phiếu khác điều chỉnh giảm điểm. Câu chuyện chọn cổ phiếu lại tiếp tục diễn ra.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mức tăng cao nhất của VN-Index tuần qua đã tiến sát ngưỡng 1300 điểm mà anh chị dự báo từ đầu tháng. Trong ngắn hạn tuần tới liệu thị trường còn dư địa tăng nữa hay không?

Ông Lâm Gia Khang – Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Tôi cho rằng sau khi chứng kiến mức biến động mạnh trong tuần trước, nhà đầu tư sẽ có phần thận trọng hơn khi giao dịch trên thị trường. Chỉ số được dự báo tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1,240 – 1,260 điểm với thanh khoản thấp hơn giai đoạn vừa qua.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Tuần tới nằm trong thời hạn cuối (29/4) để các quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục và các chỉ số mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4/5. Do vậy, thị trường có thể thận trọng ở nửa cuối tuần.

Theo tôi dư địa tăng vẫn còn khi mà chứng khoán thế giới vẫn tiếp tục đi tìm đỉnh cao mới, trong nước các quỹ ETF vẫn đang giải ngân, kể từ đỉnh mới vừa qua chỉ số VN-Index cũng đã giảm hơn 70 điểm (so với mức thấp nhất) trong đó 1,5 phiên giảm cuối tuần có tác dụng rũ bớt lượng margin giúp thị trường tạo đà đi lên.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi không loại trừ khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục rung lắc với một số phiên điều chỉnh đan xen. Có lẽ thị trường sẽ tạm thời tích lũy và có thể có diễn biến bất ngờ trước khi kỳ nghỉ lẽ 30/4 và 1/5 bắt đầu. Câu chuyện tăng hay điều chỉnh của thị trường sẽ không còn nhiều ý nghĩa khi mà câu chuyện các cổ phiếu riêng lẻ nào được quan tâm hay mua vào lại là đều các nhà đầu tư chú ý hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi tuần sau thị trường vẫn còn dư địa tăng vì sang tuần các quỹ sẽ cơ cấu danh mục rổ VNDiamond và sẽ mua mạnh nhiều cổ phiếu ngân hàng điều này sẽ hỗ trợ thị trường tăng tốt vào tuần tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Phiên cuối tuần thị trường phục hồi tốt. Nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường hồi lên là cơ hội bán. Anh chị thì sao, có giảm tỷ trọng cổ phiếu hay không?

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Hiện chỉ số chung đang khá nhiễu do có sự phân kỳ với mặt bằng cổ phiếu. Như đã đề cập mặc dù chỉ số vẫn duy trì trên ngưỡng 1.200 điểm nhưng vẫn có gần 65% số cổ phiếu ở sàn HSX hiện vẫn nằm dưới ngưỡng này, tức không theo kịp mức tăng của thị trường. Do vậy, tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền mặt cho tới khi các nguyên tắc giao dịch bị vi phạm.

Ông Lâm Gia Khang – Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Tuần vừa qua tôi có tiến hành cơ cấu danh mục nhưng vẫn giữ nguyên tỷ trọng cổ phiếu/tiền là 60/40.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi vẫn duy trì quan điểm thị trường sẽ vượt ngưỡng 1300 điểm nên phiên hồi cuối tuần tôi vẫn nắm giữ danh mục và đợi nhịp tới canh giảm tỷ trọng sau.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi không nghĩ rằng cứ thị trường lên là mua hay xuống là bán hay theo ngôn ngữ bình dân “thị trường hồi phục là bán” khi khả năng điều chỉnh tiếp tục hiện hữu.

Tôi ưu tiên việc quản trị danh mục thận trọng với việc chọn lựa kỹ lưỡng cổ phiếu mua vào và có thể giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu mua sai. Tôi không điều chỉnh gì danh mục cổ phiếu nắm giữ tuần vừa qua và đang đưa vào danh sách 1,2 cổ phiếu chiến lược để có thể cân nhắc mua vào trong tuần giao dịch tới. Tôi vẫn muốn tập trung lớn nguồn tiền vào 1 vài mã mà tôi cho rằng triển vọng nhất hiện nay.