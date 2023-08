Yuanta Việt Nam đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023”

Chứng khoán Yuanta Việt Nam được vinh danh giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" (Best Companies to Work for in Asia 2023) do tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực Châu Á - HR Asia trao tặng. Đây là một thành tựu vượt trội đáng tự hào, chứng minh sự cam kết của Yuanta Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn minh.

Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia 2023 - do HR Asia trao tặng là một dấu ấn quan trọng việc ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Yuanta Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp và tôn vinh con người. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam vẫn duy trì và tăng cường các chế độ phúc lợi cho nhân viên, đồng thời tập trung vào đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên.

Qua quá trình đánh giá sâu sắc và khảo sát kỹ lưỡng về chính sách nhân sự, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam đã chứng minh mình là điển hình của các công ty tiên phong, tạo lập tiêu chuẩn cao về nơi làm việc tốt nhất.

"Tôi rất vui và tự hào khi công ty vinh dự nhận danh hiệu uy tín này, đây là phần thưởng ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Yuanta Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và cầu thị" - ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Chứng khoán Yuanta Việt Nam, chia sẻ trong buổi lễ trao giải.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Chứng khoán Yuanta Việt Nam vinh hạnh nhận giải thưởng tại buổi trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" ngày 3/8/2023.

Mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) của HR Asia đã khẳng định rằng Yuanta Việt Nam vượt qua các tiêu chí và chỉ số so với trung bình của ngành và thị trường. Các yếu tố quan trọng như cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp (Core), mức độ gắn kết của nhân viên (Self) và tinh thần đồng đội (Group) đều đạt kết quả ấn tượng, chứng tỏ sự hòa nhập và cam kết tuyệt vời của toàn bộ tập thể Yuanta Việt Nam.

Điều này cũng khẳng định rõ ràng sự quan tâm và chăm sóc tận tâm của công ty đối với nhân viên, đồng hành cùng họ vượt qua mọi khó khăn và phát triển bền vững trong sự hài lòng và hạnh phúc. Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" của HR Asia chính là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy Yuanta Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững và cùng nhân viên chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự Yuanta Việt Nam đã tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ được khách hàng hài lòng như YSflex – nền tảng đầu tư chứng khoán tối ưu cho các nhà đầu tư, YSinvest (nền tảng giao dịch trực tuyến tích hợp nhiều tính năng), YSradar (công cụ đánh giá và chọn lọc cổ phiếu), YSwealth (công cụ quản lý tài sản), YSuri (môi giới trực tuyến 24/7), YSlive (kênh livestream trên Facebook/Youtube cập nhật tin tức vĩ mô, phân tích cổ phiếu hàng ngày) và YSedu (khóa học chứng khoán miễn phí từ A-Z). Đây là những công cụ và dịch vụ đã giúp hàng ngàn nhà đầu tư nắm vững kiến thức và đạt được lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán nhanh chóng.

Với lòng biết ơn và tự hào, Yuanta Việt Nam cam kết tiếp tục góp phần xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh mẽ, văn minh và bền vững, tạo dựng một tương lai thịnh vượng cho nhân viên và khách hàng, và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.