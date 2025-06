Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quyết 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với 2 em gái ông Quyết, Hội đồng xét xử cũng giảm án, phạt bị cáo Trịnh Thị Minh Huế mức án 4 năm 6 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt bị cáo 3,5 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga bị xử phạt 38 tháng 21 ngày ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thời hạn tạm giam, xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt. Đồng thời, phạt bị cáo 3 tỷ đồng ở tội Thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác.

Theo bản án sơ thẩm, hai em gái ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt bị tuyên phạt 14 năm tù và 8 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo chủ tọa, đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp 1.886 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Ông Quyết được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, được các nhân viên, đối tác, cơ quan, tổ chức (hơn 5.000 đơn) xin giảm nhẹ. Hiện, sức khỏe bị cáo yếu, điều trị nhiều bệnh.

Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng. Bị cáo khắc phục hoàn toàn hậu quả, còn thừa gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo nộp thêm 24 tỷ đồng.

Do đó, tòa phúc thẩm cho rằng có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt phạt tiền với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Tương tự, đối với 2 em gái của ông Quyết và một số bị cáo khác, Hội đồng xét xử có quyết định giảm nhẹ hình phạt. Điều này thể hiện chính sách nhân văn của pháp luật.

Về kháng cáo của các bị hại, người liên quan yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng người liên quan chỉ được kháng cáo trong phạm vi nội dung liên quan đến mình nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt.

Trong vụ án này, các bị cáo thành khẩn khai báo, có bị cáo phạm tội do nể nang, do là người thân quen, họ hàng, có người do mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Hậu quả vụ án được khắc phục hết, do đó, tòa phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng cáo này của các bị hại.

Tòa phúc thẩm xác định, có 25 bị cáo không có đơn kháng cáo song có 10 bị cáo nộp thêm các tài liệu mới thể hiện thái độ ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả...

Có 9 bị cáo bị tạm giam nhưng vẫn chủ động khắc phục hậu quả, thể hiện ý chí tích cực khắc phục; giúp giảm thiệt hại cho các bị hại, đồng thời thể hiện thái độ tôn trọng pháp luật. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho các bị cáo, kể cả các bị cáo không có đơn kháng cáo.

Đối với 16 bị cáo đã được tòa án sơ thẩm tuyên án treo, Hội đồng xét xử nhận định điều này phù hợp nên quyết định giữ nguyên mức án đối với họ.

Đối với kháng cáo buộc các bị cáo, các đơn vị khác có trách nhiệm liên đới bồi thường, tòa phúc thẩm xác định trong vụ án này, bị cáo Quyết hưởng lợi toàn bộ và chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Huế, Nga đồng phạm tích cực. Các bị cáo khác giữ vai trò thấp hơn không được hưởng lợi. Việc tòa sơ thẩm buộc các bị cáo này phải bồi thường là có căn cứ.

Đặc biệt, tòa án cũng tuyên hủy bỏ toàn bộ các lệnh kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản đối với các bị cáo.