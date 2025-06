Blog chứng khoán: Dòng tiền mạnh lên, chỉ số vẫn đột phá nhờ trụ

Thị trường xuất hiện một phiên nhảy tăng điểm vượt hẳn lên trên vùng đỉnh trung hạn của VNI với mức mạnh nổi bật từ VHM và VIC. Thanh khoản cũng tăng ấn tượng lên trên 24,2k tỷ khớp lệnh hai sàn. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Giao dịch hôm nay sôi động và tích cực dù cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều đã chững đà lại trong buổi chiều. Khả năng giữ giá là điều quan trọng nhất vì sẽ luôn có khối lượng lớn bán ra trong tình huống như vậy, khi chỉ số không đại diện cho ngưỡng cản tương đương ở các cổ phiếu. Nói cách khác, sẽ luôn có nhà đầu tư căn cứ vào diễn biến ở cổ phiếu riêng biệt để giao dịch và việc chốt lời là bình thường.

VIC và VHM chiếm hơn một nửa số điểm tăng của VNI (68%) dù hai trụ này chỉ đang test lại đỉnh ngắn hạn hồi đầu tháng 6. Đây cũng không hẳn là tín hiệu xấu vì ít nhất thị trường đã có sức lan tỏa sang các mã khác và dòng tiền mạnh lên. Rõ nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán với gần 20 mã tăng quá 2% và 6 mã khớp quá trăm tỷ đồng, riêng SSI trên ngàn tỷ đồng. Nhóm này tăng và hút tiền thường phát đi tín hiệu kỳ vọng xu hướng tăng.

Nếu thị trường tiếp tục có khả năng kích hoạt sức mạnh lan tỏa rộng thì triển vọng cao là xu thế đi lên vẫn kéo dài cho tới khi xuất hiện kết quả đàm phán thuế quan. Diễn biến tích cực trên các thị trường quốc tế, nhất là ở giá dầu, phản ánh kỳ vọng giảm nhiệt xung đột Trung Đông đang là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn trong lúc chờ đợi thông tin. Điều thị trường cần là một diễn biến kiểm tra kỹ hơn về sức mạnh dòng tiền khi thiếu đi sự dẫn dắt của VIC và VHM. Phần còn lại của thị trường cần tiếp tục diễn biến tích cực theo đường riêng, thay vì chỉ nhìn vào phản ứng đỡ điểm số. Hôm nay ngoài nhóm Vin thì không còn nhóm blue-chips nào đáng kể, số lớn chịu áp lực ép dần giá xuống về cuối ngày.

Diễn biến hôm nay cũng là phiên đầu tiên VNI đột phá rõ ràng. Về logic đây sẽ phải là phiên khởi động để lôi kéo tiền vào nhiều hơn nữa. Trên 24k tỷ khớp lệnh một ngày (không tính thỏa thuận) là quy mô khá cao. Các phiên tương đương như hồi đầu tháng 6 hay tháng 3 không có sự hỗ trợ của dòng tiền ở các phiên kế tiếp thì đều suy yếu trở lại. Kỳ vọng lần này dòng tiền lớn thực sự được kích hoạt, tạo nên lực kéo bền hơn, ít nhất là tới khi có thông tin nào đó cản trở tâm lý.

Vẫn giữ quan điểm thị trường chưa đủ động lực bền vững để vào sóng mới, chỉ số vượt đỉnh không phải là tín hiệu, chỉ nên nắm giữ danh mục cân bằng và lên danh sách những cổ phiếu sẵn sàng mua khi thời điểm tới. Giao dịch ngắn hạn hoàn toàn có thể tận dụng bên phái sinh với độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu.

F1 hôm nay vẫn tiếp tục chấp nhận mức chiết khấu rất rộng, phản ánh tâm trạng nghi ngờ lớn trên thị trường phái sinh. Với mức basis này thì chỉ có thể Long. F1 đầu phiên từ chối cú nhảy gap của VN30 và khi chỉ số vượt lên trên 1460.xx thậm chí basis chiết khấu hơn 17 điểm. Long rất an toàn vì nếu kịch bản xấu xảy ra là VN30 quay lại giảm xuống dưới 1460 thì độ co giãn của basis cũng đủ đảm bảo cho cắt lỗ. F1 sau đó có sự hiệu chỉnh, dù basis vẫn chênh lệch rộng nhưng cũng dưới 10 điểm. Chiều VN30 từ trên 1466 tụt xuống basis chiết khấu loanh quanh 8 điểm, không đủ an toàn cho Short dù thực tế mức giảm cũng khá nhiều.

Với chênh lệch ở F1 cuối ngày vẫn gần 14 điểm, tâm lý đang bất ổn ở thị trường phái sinh, nhưng cơ sở lại như “trêu ngươi”. Vẫn có khả năng thị trường cơ sở tiếp tục dùng dằng đi lên hoặc chỉ số được kéo bằng trụ. Với mức chênh lệch này thì Short cũng khó, trừ phi VIC, VHM đổ đèo và không còn trụ nào thay thế.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1462.8. Cản gần nhất ngày mai là 1467; 1474; 1484; 1490; 1500; 1504;1514. Hỗ trợ 1459; 1451; 1443; 1436; 1427; 1421; 1413.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.