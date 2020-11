10 tháng, Thế giới Di Động báo lãi 3.283 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố danh thu riêng tháng 10 đạt 8.749 tỷ, tăng hơn 4% so với tháng 9/2020 và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu nhờ tăng trưởng tích cực doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh. Lợi nhuận sau thuế riêng tháng 10 đạt 305 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 2% so với tháng 9/2020 và 8% so với cùng kỳ năm 2019.



Lũy kế 10 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất là 90.102 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3.283 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

MWG cho biết, các cơn bão và lũ lụt liên tiếp diễn ra tại miền Trung trong tháng 10 khiến hơn 170 cửa hàng Thế giới Di động & Điện máy xanh ở khu vực này bị gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng.

Trong bối cảnh đó, chuỗi Thế giới Di động và Điện máy xanh vẫn nỗ lực đạt 6.700 tỷ đồng tổng doanh thu tháng và tăng trưởng 3% so với tháng 9/2020, chủ yếu nhờ mở rộng chuỗi cửa hàng Điện máy xanh Supermini để khai thác nhu cầu khách hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tính tới cuối tháng 10, Điện máy xanh Supermini đã có mặt tại 26 tỉnh thành khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và miền Bắc với tổng số 107 cửa hàng - trong đó, 55 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 10. Lũy kế từ khi bắt đầu triển khai đến hết tháng 10, Điện máy xanh đóng góp gần 250 tỷ đồng, tương đương doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1 tỷ đồng/tháng.

Cũng theo MWG trong 10 tháng đầu năm các mảng kinh doanh khác cũng tăng trưởng tốt như máy tính xách tay mang về gần 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với 10 tháng 2019 và Đồng hồ các loại ghi nhận tổng doanh số hơn 1.200 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, với hơn 887 ngàn sản phẩm bán ra.

MWG cho biết, doanh thu từ bán điện thoại kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 4/2020 nhờ việc tiếp tục mở mới mạnh mẽ các cửa hàng Điện máy xanh mini/supermini; nhiều nhãn hàng ra mắt các sản phẩm chủ lực trong thời gian tới; và các tháng cuối năm là mùa mua sắm cao điểm vì có nhiều lễ hội lớn và chương trình khuyến mãi đẩy mạnh bán hàng.

Cũng theo MWG, tháng 10/2020 chuỗi Bách hoá xanh ghi nhận kỷ lục doanh thu mới, chính thức vượt mốc 2.000 tỷ đồng/tháng, tương đương mức tăng trưởng 8% so với tháng trước và 84% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, Bách hoá xanh đóng góp 19% trong tổng doanh số của MWG.

Tại thời điểm 31/10/2020, Bách hoá xanh có tổng cộng 1.656 điểm bán - tăng thêm 33 cửa hàng trong tháng 10 với doanh thu bình quân tháng mỗi cửa hàng đạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, Bách hoá xanh tiếp tục nỗ lực chuyển đổi các cửa hàng đang kinh doanh tốt sang mô hình "5 tỷ" (>500m2) để tăng doanh thu, giảm sự pha loãng doanh số bình quân trên 1 cửa hàng do hiệu ứng mở cửa hàng mới ở các thị trường tỉnh.

Mô hình Bách hoá xanh "5 tỷ" đã hiện diện tại 10 tỉnh thành khu vực Nam Bộ với tổng số 72 cửa hàng (trong đó, thêm 37 cửa hàng mới chỉ trong tháng 10) và đóng góp 11% tổng doanh thu của chuỗi Bách hoá xanh. Nhóm cửa hàng này đạt doanh thu trung bình hơn 3 tỷ đồng/cửa hàng/ tháng. Công ty đang hướng đến mục tiêu có hơn 100 cửa hàng "5 tỷ" trước cuối năm 2020.