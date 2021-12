11 tháng, Thế giới Di Động báo lãi 4.395 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2021 với doanh thu đạt 11.523 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ đồng, tăng lần lượt là 25% và 55% so với cùng kỳ 2020.

MWG cho biết, đây là tháng có doanh thu cao thứ hai kể từ đầu năm của MWG nhờ nỗ lực vượt bậc của chuỗi TGDĐ và ĐMX với tổng doanh số của hai chuỗi này trong tháng 11 đạt khoảng 9.700 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 110.530 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.395 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp 12.500 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Biểu đồ kinh doanh của MWG.

Trong cơ cấu doanh thu, luỹ kế 11 tháng, TGDĐ/ĐMX đóng góp 83.800 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu online lũy kế đạt 11.660 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và chiếm 14% tổng doanh số của TGDĐ/ĐMX. Theo MWG, để đạt được thành quả này trong bối cảnh nhu cầu thị trường không tăng, chuỗi TGDĐ/ĐMX đã đảm bảo hàng hóa đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng bất chấp nguồn cung đang bị thiếu hụt nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới.

Cụ thể: Sản phẩm công nghệ (điện thoại, laptop, máy tính bảng) tăng trưởng doanh thu lũy kế hai chữ số so với cùng kỳ 2020. Trong đó, laptop tăng trưởng cao nhất (tăng 52% so với cùng kỳ) nhờ hưởng lợi từ xu hướng làm việc và học tập tại nhà.

Về mảng điện tử và điện lạnh hồi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai chữ số liên tiếp trong tháng 10 và 11 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhóm này vẫn đang ghi nhận kết quả lũy kế âm cho 11 tháng 2021 do mùa bán hàng cao điểm nhất trong năm rơi đúng vào đợt bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành gia dụng và phụ kiện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Với 674 cửa hàng tại thời điểm 30/11, chuỗi Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) mang về hơn 5.850 tỷ doanh thu lũy kế cho MWG. 4 cửa hàng Topzone hoạt động tròn tháng 11 đóng góp hơn 110 tỷ đồng, tương đương mức doanh thu trung bình hơn 25 tỷ đồng/cửa hàng/tháng và vượt xa kỳ vọng ban đầu.

MWG dự kiến vận hành 10 cửa hàng Topzone (bao gồm mô hình cửa hàng độc lập diện tích lớn) vào cuối năm nay và ước tính doanh số trong giai đoạn ổn định đạt 8-10 tỷ đồng/cửa hàng/tháng sau khi hết hiệu ứng ra mắt sản phẩm mới. Sau 6 tháng thử nghiệm, mô hình đại lý - cộng tác với cửa hàng nhỏ lẻ để phát triển thị trường tại những địa bàn không có sự hiện diện của TGDĐ/ĐMX/ĐMS mang về gần 100 tỷ doanh thu trong tháng 11.

MWG đánh giá việc hàng loạt nhà bán lẻ không thể trụ nổi khi môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và phải rời khỏi thị trường sau 2 năm dịch bệnh cũng tạo ra những khoảng trống giúp TGDĐ/ĐMX có cơ hội tiếp tục tăng thị phần.

Đối với BHX, chuỗi ghi nhận doanh thu đạt hơn 26.300 tỷ đồng 11 tháng đầu năm, tăng 38% so với cùng kỳ. Theo khảo sát thị trường, sức mua các mặt hàng tiêu dùng hồi phục chậm trong khi đợt bùng phát dịch mạnh đang diễn ra tại một số tỉnh thành phía Nam cũng tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của chuỗi. Doanh thu hàng tháng của BHX ước tính sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 1.800 - 2.000 tỷ đồng trong những tháng đầu năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/12, giá cổ phiếu MWG giảm 1,12% xuống còn 133.000 đồng/cổ phiếu và biến động giảm 4,25% trong 3 tháng qua.