Cổ phiếu tăng giá, Chủ tịch đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG

Ông Nguyễn Đức Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG vừa đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG. Dự kiến, giao dịch thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 31/12/2021, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Tài sẽ giảm sở hữu tại MWG từ hơn 18 triệu cổ phiếu MWG, chiếm 2,533% xuống còn hơn 17 triệu cổ phiếu, chiếm 2,393% vốn tại MWG.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11, giá cổ phiếu MWG tăng 1,02% đạt 138.900 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, ông Tài dự thu về gần 139 tỷ đồng.

Được biết, ngày 20/11 vừa qua, MWG đã khai trương 5 điểm bán BlueJi trong các cửa hàng TGDĐ tại TP.HCM (cụ thể, mô hình quầy bán trong cửa hàng).

Theo ghi nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết từ những lần ghé thăm cửa hàng, BlueJi bán các sản phẩm trang sức kim loại & bạc bình dân, dành cho thị trường phổ thông (lấy nguồn từ một nhà sản xuất trong nước) cùng với kính mát. Cụ thể, các sản phẩm trang sức kim loại của BlueJi có giá dao động trong khoảng 5-15 USD/sản phẩm trong khi các sản phẩm trang sức bạc của hãng có giá dao động trong khoảng 15-70 USD/sản phẩm. Kính mát của BlueJi có giá dao động trong khoảng 35-160 USD và bao gồm một số thương hiệu nổi tiếng như Calvin Klein và Guess.

Cũng theo quan điểm của VCSC, phiên bản hiện tại của BlueJi sẽ hoạt động hiệu quả hơn theo mô hình quầy bán trong cửa hàng - nơi chuỗi cửa hàng này có thể tận dụng lưu lượng khách hàng cũng như vị trí của TGDĐ và ĐMX - vì việc mở các cửa hàng độc lập có thể không kinh tế với quy mô nhỏ của BlueJi. Ngoài ra, quy mô thị trường trang sức bạc có vẻ tương đối nhỏ khi PNJ - công ty thống lĩnh trong lĩnh vực trang sức thời trang - ghi nhận doanh thu từ trang sức bạc chỉ đạt khoảng 300 tỷ đồng vào năm 2020.

BlueJi là chuỗi kinh doanh đầu tiên trong số 4 ngành hàng/mô hình mới tiềm năng được MWG dự kiến thử nghiệm trong thời gian tới. 3 chuỗi kinh doanh còn lại là đồ thể thao, thời trang (ví dụ: quần áo) và đồ dùng cho mẹ và bé.

Về kết quả kinh doanh, MWG ghi nhận mức doanh thu tháng 10/2021 với kỷ lục đạt hơn 12.000 tỷ đồng cao nhất kể từ đầu năm, tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 45% so với tháng 9/2021.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 99.006 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.906 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ). Doanh thu online đóng góp 11.037 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ).



Như vậy, Công ty đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.