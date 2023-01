200 doanh nghiệp đến từ 16 tỉnh thành tham gia Hội chợ Xuân Đà Nẵng-2023

Hội chợ Xuân Đà Nẵng diễn ra từ ngày 11-16/01 (tức là ngày 20/12 – 25/12 Âm lịch), có quy mô hơn 250 gian hàng của 200 doanh nghiệp đến từ thành phố Đà Nẵng và 16 tỉnh thành trong cả nước. Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ chủ yếu thuộc ngành hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ mua sắm Tết như: Thực phẩm, đồ uống, thời trang may mặc, da giày, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng vùng miền trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, cho biết Hội chợ Xuân Đà Nẵng là hoạt động tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố thành phố Đà Nẵng; đồng thời thực hiện mục đích phục vụ chu đáo nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán của nhân dân thành phố và các vùng lân cận.

Ngoài các mặt hàng thiết yếu, Hội chợ lần này còn có nhiều mặt hàng, ngành hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Tết Nguyên đán như các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điện máy, âm thanh… góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hội chợ còn có cụm gian hàng Trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lưu niệm của thành phố Đà Nẵng. Ngay sau Lễ khai mạc, sản phẩm nước mắm của Làng nghề truyền thống Nam Ô được trưng bày bắt mắt, trang trí nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đa dạng thu hút khách hàng tham quan, mua sắm.

Để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng của các địa phương còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mại như bốc thăm, quay số trúng thưởng; tặng quà, giảm giá, voucher, combo... dành cho khách hàng tham quan mua sắm.

Ngoài ra, còn có Chương trình trình diễn ẩm thực đẳng cấp của các đầu bếp hàng đầu tại các resort, khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Mường Thanh, Crown, One More...; khu check in Tết Việt.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Thành phố đã yêu cầu Ban Tổ chức bố trí lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và cam kết hàng hóa trưng bày, bán và giới thiệu tại Hội chợ đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.