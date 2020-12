28/12, ABBank lên UpCoM với giá 15.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 28/12 tới là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP An Bình (mã ABB) trên UpCoM.



Theo đó, hơn 571 triệu cổ phiếu ABB sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 28/12/2020, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và cấp mã chứng khoán ABB cho ABBANK.

ABBANK được thành lập từ năm 1993, trụ sở chính đặt tại tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Hoạt động ở các mảng chính là tài trợ, vay vốn, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và các sản phẩm tiền gửi.

Tại ngày 30/10, cơ cấu cổ đông của ABB gồm 5.112 cổ đông nắm giữ 70% vốn - trong đó có 26 tổ chức và 5.086 cá nhân; hai cổ đông tổ chức ngoại nắm giữ 30% và ABB không có cổ phiếu quỹ.

Cũng theo công bố, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của ABBANK gồm có Tập đoàn Geleximco – Công ty CP nắm giữ 74.222.415 cp, chiếm 12,99%; Malayan Banking Berhad (Maybank) nắm giữ 114.265.019 cp, tương ứng 20% và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - (IFC là tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới World Bank) nắm giữ 57.155.477 cp, tương ứng 10% vốn tại ABB.

Được biết, tính đến hết ngày 30/11/2020, ABBANK đã đạt 1.378 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm; Tổng tài sản đạt 92.337 tỷ đồng; RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.

Huy động từ khách hàng đạt 72.013 tỷ đồng; Cho vay khách hàng đạt 65.048 tỷ đồng; đặc biệt, cho vay khách hàng cá nhân đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 16% so với đầu năm; cho vay khách hàng SMEs đạt 14.833 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và tăng 19% so với đầu năm 2020. Thu từ Phí dịch vụ đạt 185 tỷ đồng.