3 tháng cuối năm, Thừa Thiên Huế cần thu 13.600 tỷ để cán đích thu ngân sách

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024. Theo thông tin tại phiên họp tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 3 của tỉnh này ước tăng 9,82% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 4,28%, quý 2 tăng 7,42%). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thừa Thiên Huế ước đạt 7,34 %, xếp thứ 6/14 các tỉnh/thành vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, thứ 28/63 tỉnh/thành cả nước.

Theo đó, lĩnh vực dịch vụ của tỉnh này tăng trưởng khá với mức tăng 7,4%, chiếm 50,24% trong cơ cấu kinh tế. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Thừa Thiên Huế ước đạt 114,7 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước đạt 85,8 triệu USD, tăng 60,2% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 15%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 ước tăng 0,2% so với tháng trước...

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,62 %, chiếm tỷ trọng 29,92 % trong cơ cấu GRDP của tỉnh này. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 của Thừa Thiên Huế ước tăng 14 %; tính chung 9 tháng ước tăng 4,8 % so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5,9 %. Ngành xây dựng tăng của tỉnh này trưởng mạnh, ước tăng 16,35 % so với cùng kỳ. Sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như bia, dệt may,… tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh này tiếp tục được cải thiện, ước đạt 22.981 tỷ đồng, bằng 68,3 % kế hoạch, tăng 9,6 % so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay của Thừa Thiên Huế ước đạt 8.720 tỷ đồng, bằng 74 % dự toán, bằng 64 % chỉ tiêu phấn đấu và tăng 15,6 % so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước của Thừa Thiên Huế đạt 9.667,3 tỷ đồng, bằng 60% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.205,8 tỷ đồng, bằng 54% dự toán…

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp mới cho 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6.104 tỷ đồng (trong đó có 12 dự án FDI với vốn đăng ký 35,6 triệu USD), tăng 14 dự án và tăng hơn 1.000 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh này có 602 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.561 tỷ đồng, tăng 10,5 % về lượng và giảm 31% về vốn so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9/2024 của tỉnh Thừa Thiên Huế là 3.616,479 tỷ đồng/6.957,879 tỷ đồng, đạt 52 % kế hoạch; cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình toàn quốc (là 40,5 %), xếp thứ 19/63 tỉnh thành cả nước.

Toàn cảnh phiên họp

Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động, đạt gần 90 % kế hoạch; trong đó, đưa gần 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mặc dù kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, nhưng theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới giảm và số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp tăng trưởng âm trong 9 tháng đầu năm.

Chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách đạt 13.600 tỷ đồng là thách thức rất lớn trong 3 tháng cuối năm đối với tỉnh này. Thêm nữa, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “điểm nghẽn” làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận nhà đầu tư, khởi công dự án nhưng tiến độ triển khai còn chậm.

Trước những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu cần nâng cao hiệu quả 4 tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng trong kêu gọi và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 2/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên 13.600 tỷ đồng.