6 tháng đầu năm, APH báo lãi lớn, hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận

6 THÁNG ĐẦU NĂM, APH BÁO LÃI GẤP 5,4 LẦN SO VỚI CÙNG KỲ

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 6,640 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu sản xuất chiếm 49%, tăng 4%, chủ yếu do tăng sản lượng bán và hợp nhất thêm mảng sản xuất hạt nhựa tự hủy.

Doanh thu mảng bất động sản khu công nghiệp và dịch vụ chiếm 2%, tăng 30% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo APH, doanh thu tài chính tăng mạnh 22% so với cùng kỳ, do các công ty xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá tăng, đồng thời chi phí lãi vay giảm 33% do nợ vay giảm.

Báo cáo cho hay, APH ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 878 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,2%, tăng mạnh so với mức 8,6% nửa đầu năm 2023.

Đáng chú ý, kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) 242 tỷ đồng, gấp 5,4 lần nửa đầu năm 2023.

Như vậy, tính đến hết quý 2/2024, APH đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN GHI NHẬN LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG MẠNH

Ngoài công ty mẹ, các công ty thành viên thuộc APH cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2024.

Theo đó, CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) ghi nhận doanh thu hợp nhất 5.746 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 690 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ).

Nhựa An Phát Xanh báo lãi 253 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Do không còn tồn kho giá cao và các chính sách tối ưu hàng tồn kho, bán hàng, công nợ phát huy hiệu quả, biên lợi nhuận gộp đạt 12%, tăng mạnh so với mới 7,5% cùng kỳ.

Đặc biệt, AAA ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 310 tỷ đồng và LNST đạt 253 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Theo đại diện AAA, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã đẩy mạnh sản xuất, kiểm soát tốt quy mô hoạt động thương mại và duy trì sản lượng bán ổn định, do đó, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận.

Một thành viên khác APH là CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) cũng báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, NHH ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 91 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. LNST đạt 75 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo, doanh thu của NHH trong nửa đầu năm 2024 đạt 949 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng nhựa linh kiện tối ưu tập khách hàng và sản phẩm có lợi nhuận cao hơn và mảng khuôn ghi nhận doanh thu ít hơn.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản hợp nhất của Nhựa Hà Nội đạt 2,228 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Như vậy, kết thúc quý 2, NHH đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận.

Tương tự, báo cáo kết quả kinh doanh nừa đầu năm 2024 của CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) cho biết, doanh thu hợp nhất đạt 3.331 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng thương mại thấp hơn và nửa đầu năm 2023 vẫn còn xử lý tồn kho hạt nhựa giá cao của năm 2022.

HII ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 258 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kì 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 7.7%, cải thiện đáng kể so với mức 5% nửa đầu năm 2023.

Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí tài chính tăng thêm 12 tỷ do thoái vốn lỗ khoản đầu tư công ty liên kết. Loại trừ khoản lỗ này, HII ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 65 tỷ đồng, tăng mạnh 39% so với cùng kì 2023.