6 tháng đầu năm, GRDP của Quảng Nam tăng 12,8%

Theo Cục Thống kê Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 34.642 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8%, tăng gần 2,4% so với cùng kỳ thời gian trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 năm 2019, đứng thứ 4 trong Top 10 tỉnh, thành có GRDP cao nhất của cả nước trong 6 tháng qua và là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có tiến triển, khởi sắc.

Về quy mô nền kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành); cơ cấu GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%; khu vực dịch vụ chiếm 30,1%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp) chiếm 18,6%.

Ông Lê Quý Đạt, Cục trưởng Thống kê Quảng Nam cho biết, 6 tháng qua, khu vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao (đạt tốc độ tăng trưởng 22,7%), là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 25,3%.

Du lịch Quảng Nam từng bước phục hồi như thời kỳ trước đại dịch Covid-19.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Quảng Nam, năm nay tỉnh đã tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022; ngành du lịch đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi để thu hút du khách trở lại, đặc biệt là khách nội địa tăng rất nhanh. Kết quả hoạt động ngành du lịch đã có những tiến triển rất tích cực, mặc dù số lượt khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi như trước khi xảy ra đại dịch. Tính chung, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng năm 2022 tăng đáng kể, ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt khách, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch phục hồi, kéo theo các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác tăng trưởng mạnh mẽ, 6 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Quảng Nam đạt 32,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 25,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đặc biệt doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ươc đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20%; doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 25 tỷ đồng, tăng 110,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù giá xăng dầu thời gian qua tăng cao đột biến và liên tiếp thiết lập kỷ lục mới nhưng Ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam vẫn giữ được sự ổn định và đảm bảo đời sống của ngư dân. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 69 nghìn tấn tăng 1,9 nghìn tấn so với cùng kỳ 2021. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác chiếm gần 78,8%, sản lượng thủy sản nuôi trồng chiếm 21,2%.

Đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng qua trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa cũng có mức tăng trưởng khá, tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 866,4 triệu USD tăng 21,8% và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.523,4 triệu USD tăng 29,4%.

Nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam cũng tăng cao, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 18.680 tỷ đồng, đạt gần 79% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/6/2022, kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã giải ngân 1.754 tỷ đồng, đạt 32,4% so với kế hoạch năm 2022 đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.