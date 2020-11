9 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua vượt 17% lượng chào bán cổ phiếu Idico

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phiếu trong phiên đấu giá 108 triệu cổ phiếu Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã IDC) của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty Idico (mã IDC) với khối lượng thoái vốn là 108 triệu cổ phiếu, tương đương với 36% vốn điều lệ IDC.

Giá khởi điểm là 26.930 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến thu về 2.908 tỷ đồng. Phiên đấu giá thoái vốn IDICO dự kiến sẽ diễn ra ngày 27/11 tại HOSE.

Theo đó, có 9 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá cổ phần Tổng công ty IDICO do Bộ Xây dựng thoái vốn. Tổng khối lượng đăng ký mua là 126 triệu cổ phần, cao hơn 17% so với lượng chào bán - trong đó, 1 tổ chức trong nước muốn mua 32,4 triệu cổ phiếu và 08 cá nhân đăng ký 93,6 triệu cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 3.356,6 tỷ đồng giảm 5,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 382,4 tỷ và lãi sau thuế đạt 307,2 tỷ đồng, giảm 27,5% so với cùng kỳ.



IDC cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu hoạt động tài chính chưa hạch toán bù trừ cổ tức được nhận từ công ty liên doanh liên kết số tiền là hơn 118 tỷ đồng.



Năm 2020, IDICO đặt kế hoạch doanh thu đạt 852,08 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 323,82 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 118,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ còn 14.283 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 73 tỷ so với hồi đầu năm còn 595 tỷ đồng - trong đó có 432 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng với lãi suất bình quân từ 3,4% đến 5,5%/năm.



Cũng tính đến 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của IDC tăng hơn 265 tỷ đồng lên 3.257 tỷ đồng - trong đó Khu công nghiệp Hựu Thạnh với tổng giá trị 2.102,7 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn mở rộng nhiều khu công nghiệp khác như: Phú Mỹ 2 mở rộng và Quế Võ 2...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu IDC tăng 1.200 đồng lên 28.700 đồng/cổ phiếu.