9 tháng, ACV báo lãi giảm nhưng thu về gần 1.632 tỷ đồng lãi tiền gửi

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) công bố văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể: trong quý 3/2020, doanh thu thuần của công ty đạt 1.433 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán giảm 36% là 1.402 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 884% từ hơn 29 tỷ đồng lên 287 tỷ đồng; lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm 56% từ 83 tỷ còn 36,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 68% từ 90,2 tỷ xuống hơn 28 tỷ đồng.

ACV cho biết, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và lãi trong công ty liên doanh liên kết trong quý 3/2020 giảm so với cùng kỳ là do tác động của do COVID-19. Trong khi đó, chi phí tài chính tại thời điểm quý 3 này tăng mạnh so với cùng kỳ là do lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại gốc cuối kỳ. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cuối quý đạt hơn 138,6 tỉ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết quả kinh doanh của ACV đã cải thiện đáng kể trong quý 3 này khi công ty ghi nhận khoản lỗ 356 tỷ đồng, trước đó trong quý 2 nhờ vào sự phục hồi của thị trường hàng không nội địa khi lệnh hạn chế di chuyển trong nước đã được gỡ bỏ từ giữa tháng 5.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 6.082 tỷ đồng, giảm gần 55% so với cùng kỳ (13.500 tỷ) và lãi sau thuế chỉ đạt hơn 1.366 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 76,8% so với cùng kỳ năm 2019 (5.908 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của ACV tăng 234 tỷ lên gần 584 tỷ đồng - trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 581,4 tỷ đồng.

Trong vòng 9 tháng, ACV thu về gần 1.632 tỷ đồng từ lãi tiền gửi; Nợ xấu với tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi là gần 29,9 tỷ đồng - trong đó nhiều nhất là Air Mekong với 25,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của ACV.

Tính đến cuối quý 3/2020, tổng tài sản của ACV giảm hơn 54 tỷ đồng so với hồi đầu năm còn gần 58.122 tỷ đồng; 583,8 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền - trong đó có hơn 581 tỷ là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn; 9.427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.