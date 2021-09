9 tháng: thu hút FDI tăng 4,4%, vẫn lo dịch chuyển dòng vốn

Theo Cục Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục có tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Tính đến 20/9/2021, dịch Covid-19 làm một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, các dự án FDI dự kiến giải ngân giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 5,5 điểm phần trăm so với 8 tháng năm 2021, ước tính 13,28 tỷ USD.

Tuy vậy, vốn đầu tư đăng ký mới và vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục duy trì tăng và đạt mức tăng mạnh hơn so với 8 tháng đầu năm. Trong đó, tổng vốn đăng ký mới đạt gần 12,5 tỷ USD (tăng 20,6% so với cùng kỳ) và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 6,4 tỷ USD (tăng 25,6% so với cùng kỳ).

Song số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh vẫn giảm so với cùng kỳ (tương ứng 37,8% và 15%).

“Việc suy giảm số dự án này chủ yếu tập trung vào nhóm dự án quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD), trong khi số lượng các dự án quy mô lớn (trên 50 triệu USD) vẫn duy trì tăng mạnh trong 9 tháng năm 2021”, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết.

Đáng kể nhất, trong tháng 8/2021, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc là LG Display điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,15 tỷ USD (trong đó điều chỉnh tăng 1,4 tỷ USD ngày 30/8/2021 và tăng 750 triệu USD ngày 04/02/2021).

Ngoài ra là dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore) với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD tại Long An được cấp phép ngày 19/3/2021 và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) có tổng mức đầu tư trên 1,31 tỷ USD tại Cần Thơ được cấp phép ngày 22/01/2021.

Cơ cấu nhà đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây là kết quả tích cực trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp FDI gặp khó khăn trong sản xuất và kinh doanh.

Trước sự sụt giảm đáng kể số lượng dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, việc hạn chế nhập cảnh và chính sách cách ly dài ngày làm chững lại các đoàn chuyên gia và nhóm phát triển dự án vào Việt Nam khảo sát và làm các thủ tục đầu tư.

Việc phong tỏa nhà máy và hạn chế di chuyển của người lao động trong các khu công nghiệp làm đình trệ sản xuất, giảm công suất và sản lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư mới đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

“Đặc biệt, do đóng cửa nhà máy, thiếu hụt lao động để sản xuất nên nhiều đơn hàng phải chuyển sang các địa bàn khác trong chuỗi cung ứng. Tuy đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nếu kéo dài tình trạng này thì có khả năng nhà đầu tư sẽ chuyển sản xuất sang nước khác”, Cục Đầu tư nước ngoài cảnh báo.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, xuất nhập khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, khu vực FDI xuất siêu gần 18,2 tỷ USD kể cả dầu thô. Tuy nhiên, mức xuất siêu này không đủ bù đắp phần nhập siêu 21,8 tỷ USD của khu vực trong nước. Vì vậy, cả nước nhập siêu 3,6 tỷ USD trong 9 tháng.

“Mức độ nhập siêu của cả nước đã giảm chút ít so với 8 tháng, song vẫn tăng hơn so với 7 tháng và 6 tháng năm 2021, là dấu hiệu tiếp tục cảnh báo tác động tiêu cực và sức chống chịu của khu vực trong nước trước đại dịch”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Cùng với đó, xu hướng sụt giảm thu hút FDI qua việc góp vốn, mua cổ phần vẫn tiếp diễn. Tính đến 20/9/20212, có hơn 2.800 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 45,3%) với tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,2 tỷ USD (giảm 43,8% so với cùng kỳ).