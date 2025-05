Quảng Bình: Kinh tế tăng trưởng tich cực, tổng thu ngân sách cao hơn so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong tháng 4 ước tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, chỉ số IIP tăng 7,7% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định đà phục hồi ổn định của ngành công nghiệp tỉnh nhà.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn ghi nhận mức sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DU LỊCH SÔI ĐỘNG TRONG MÙA LỄ HỘI

Tháng 4 là thời điểm diễn ra các kỳ nghỉ lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, tạo cú hích mạnh mẽ cho hoạt động thương mại, du lịch và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, con số này đạt gần 18.850 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội chợ thương mại khu vực Bắc Trung Bộ tại thành phố Đồng Hới, cùng nhiều chương trình xúc tiến tiêu dùng và du lịch, góp phần kích cầu thị trường nội địa hiệu quả.

Chuỗi sự kiện Tuần Du lịch Quảng Bình 2025 được tổ chức sôi nổi đúng dịp lễ 30/4 - 01/5 đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Thống kê cho thấy, trong tháng 4, Quảng Bình đón hơn 520.000 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng lượng khách du lịch đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách nội địa đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng 4,6%, còn khách quốc tế đạt gần 66.000 lượt, tăng 10,3%. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Quảng Bình với vai trò là điểm đến thiên nhiên nổi bật và khác biệt.

DỊCH VỤ VẬN TẢI, BƯU CHÍNH, GIẢI TRÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa tăng cao trong dịp nghỉ lễ và mùa xây dựng đã đẩy mạnh hoạt động vận tải và các dịch vụ liên quan. Ước tính trong tháng 4, tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi, bưu chính và chuyển phát của Quảng Bình đạt khoảng 557,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng năm nay, doanh thu đạt trên 2.210 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Cùng với đó, các ngành dịch vụ khác như nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng có mức tăng ấn tượng. Doanh thu nhóm ngành này trong tháng 4 ước đạt 267,5 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu 4 tháng đạt gần 1.025 tỷ đồng, tăng 16,9%.

Đáng chú ý, nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 16%, đóng góp 4,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Nhóm dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng mạnh 26,2%, đóng góp 3,9 điểm phần trăm; nhóm dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 17,2%, góp 3,1 điểm phần trăm.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong bức tranh kinh tế 4 tháng đầu năm 2025 của Quảng Bình là tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 2.530 tỷ đồng, đạt 38,9% dự toán Trung ương và 36,5% dự toán địa phương giao. Mức thu này tăng tới 33,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 34%; thu từ thuế xuất nhập khẩu đạt khoảng 650 tỷ đồng, tăng 35,3%. Những kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất, kinh doanh mạnh mẽ trên địa bàn và nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền tỉnh.

Bên cạnh thu ngân sách, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 4, tổng vốn đầu tư công của Quảng Bình đã giải ngân hơn 765 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với tháng trước. Con số này đạt 17,1% kế hoạch tỉnh giao và cao hơn mức giải ngân bình quân cả nước (15,6%).

Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy sự chủ động của các sở, ngành và địa phương ở Quảng Bình trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế bền vững.