Nhật Quân HQ thoái vốn thành công tại ACB

Công ty TNHH MTV Nhật Quân HQ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Nhật Quân HQ, do ông Đỗ Minh Toàn - thành viên HĐQT ACB, đây là công ty con của CTCP Thương mại và Đầu tư Huy Quân và ông Toàn là Tổng Giám đốc của công ty này đã bán thành công 29.756 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính doanh nghiệp.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong ngày 25/3. Hiện, ông Toàn đang nắm giữ hơn 3,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,001%.

Trước đó, ACB vừa công bố nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2025. Cụ thể, HĐQT ACB thông qua phương án phát hành tối đa 200.000 trái phiếu riêng lẻ lần 1/2025. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm, dự kiến được chia thành 10 đợt phát hành.

Trái phiếu riêng lẻ dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ACB. ACB phát hành theo phương thức riêng lẻ cho đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

ACB không đưa ra mức lãi suất mà lãi suất tùy theo nhu cầu thị trường, trái phiếu có lãi trả sau, định kỳ 12 tháng/lần. Thanh toán gốc 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ACB thực hiện mua lại trước thời gian đáo hạn hoặc ngày đến hạn thanh toán.

Theo ACB, mục đích phát hành đợt trái phiếu này nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định Ngân hàng Nhà nước.

Được biết Ngân hàng ACB vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đại hội dự kiến diễn ra ngày 8/4 tại TP.HCM, ngày chốt quyền tham dự là ngày 3/3. Theo đó, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm ngoái.

ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 14%, ước đạt 984.967 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng và giấy tờ kỳ vọng đạt 728.409 tỷ đồng; cho vay khách hàng là 673.596 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%, trong khi cuối năm 2024 là 1,49%.

Đồng thời, ACB cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2024 và còn lại từ các năm trước chưa chia là gần 23.634 tỷ đồng. HĐQT Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, tương ứng với gần 11.167 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức này cũng được Ngân hàng dự kiến tiếp tục áp dụng cho năm 2025 với mức vốn sử dụng tương ứng là gần 12.842 tỷ đồng.

Với kế hoạch chia cổ tức trên, ACB dự kiến sẽ phát hành thêm gần 670 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ thêm gần 6.700 tỷ đồng lên gần 51.367 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ là quý 3/2025.

Trong cập nhật mới nhất từ SSI Research, trong năm 2025, ACB đặt kế hoạch thận trọng với lợi nhuận trước thuế tăng 9,5% so với cùng kỳ, đạt 23 nghìn tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn dự báo lợi nhuận trước thuế của SSI Research là 24,2 nghìn tỷ đồng (+15,3% so với cùng kỳ), do ACB đang có quan điểm thận trọng hơn về xu hướng NIM và các khoản thu từ nợ xấu đã xử lý trong năm 2025.



Cụ thể, SSI Research kỳ vọng NIM sẽ đạt 3,52% (-12 điểm cơ bản so với cùng kỳ) trong khi thu nhập phí ròng và thu từ nợ xấu đã xử lý sẽ cải thiện lần lượt là 13,5% so với cùng kỳ và 60,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tín dụng giảm xuống 0,2% (so với 0,3% trong năm 2024) cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận trong năm 2025. SSI Research duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với ACB, với giá mục tiêu 1 năm là 30.800 đồng/cổ phiếu và tỷ suất cổ tức dự kiến là 4%.

SSI Research cho biết một số điểm chính khác từ Đại hội cổ đông thường niên 2025:

- Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 16% so với cùng kỳ, lên 673,6 nghìn tỷ đồng. SSI Research kỳ vọng phân khúc khách hàng cá nhân sẽ phục hồi tốt hơn trong năm 2025, trong khi phân khúc khách hàng doanh nghiệp – đặc biệt tại nhóm FDI, các công ty chế biến & chế tạo, và bất động sản khu công nghiệp – vẫn sẽ chiếm phần lớn tỷ trọng cho vay.

- Tổng huy động (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) sẽ tăng 14% so với cùng kỳ lên 728,4 nghìn tỷ đồng.

- Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ thấp hơn 2%. Mặc dù hoạt động thanh lý tài sản thế chấp và thu hồi nợ xấu vẫn còn nhiều khó khăn, SSI Research cho rằng chất lượng tài sản vẫn sẽ cải thiện trong năm 2025 nhờ nền kinh tế phục hồi. Do đó, SSI Research kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống 1,3% vào cuối năm 2025 (so với 1,49% vào cuối năm 2024).

- ACB dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15% và cổ tức tiền mặt là 10% trong năm 2025.

SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn là kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2025 của ACB sẽ tăng 12% so với cùng kỳ lên 5,5 nghìn tỷ đồng (nhưng giảm 3% so với quý trước), nhờ tăng trưởng tín dụng tốt đạt 3% tính từ đầu năm. Chất lượng tài sản vẫn ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu ổn định, mặc dù NIM dự kiến giảm nhẹ so với quý trước.