ACB có thêm 5 cổ đông lớn

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) vừa bổ sung danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo đó, tính đến 10/9/2024, ACB có thêm 5 cổ đông nắm giữ 6,774% vốn điều lệ ACB - trong đó, có ba tổ chức là CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen, CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh và CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương.

Cụ thể: CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen hiện sở hữu gần 80,3 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 1,798%. Người có liên quan cổ đông này sở hữu 228,1 triệu cổ phần ACB, chiếm 5,107% vốn điều lệ ngân hàng.

CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh sở hữu 55,9 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 1,252% vốn. Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến cổ đông này là trên 250,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,609%.

CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương sở hữu 58,57 triệu cổ phiếu, chiếm 1,311%. Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến cổ đông này là 107,75 triệu cổ phiếu, chiếm 2,412%.

Hai cổ đông cá nhân là Nguyễn Thiên Hương JENNY nắm giữ hơn 60 triệu cổ phiếu, chiếm 1,344% và cổ phần của người có liên đến đến cổ đông này là hơn 113,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,548% vốn. Cổ đông Nguyễn Đức Hiếu JONNY nắm giữ hơn 47,73 triệu cổ phiếu, chiếm 1,069% và cổ phần của người có liên đến đến cổ đông Đức Hiếu là hơn 126 triệu cổ phiếu, chiếm 2,823% vốn.

Trước đó, ngày 30/7, ACB cũng công bố cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại ACB - trong đó nhiều nhất là bà Đặng Thu Thủy - thành viên HĐQT nắm giữ hơn 53,35 triệu cổ phiếu, chiếm 1,194% và số cổ phần của người liên quan của bà Thủy nắm giữ hơn 467 triệu cổ phiếu, chiếm 10,457% tại ACB

Tiếp theo là ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 153 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 3,427% vốn điều lệ ngân hàng; Số cổ phần của người liên quan của ông Huy nắm giữ hơn 367 triệu cổ phiếu, chiếm 8,218%.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam nắm giữ hơn 69,46 triệu cổ phiếu, chiếm 1,555% vốn và Số cổ phần của người liên quan nắm giữ 350.635 cổ phiếu, chiếm 0,008%.

SMALLCAP World Fund, Inc năm giữ hơn 112 triệu cổ phiếu, chiếm 2,51%; Broadwalk South Limited nắm giữ gần 82,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,842% và VOF FE Holding 5 Limited nắm giữ hơn 76,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,715%.

Theo báo cáo quản trị được ACB công bố, CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen và CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh là hai đơn vị có liên quan với chủ tịch Trần Hùng Huy.

Mới đây, VCSC tiếp tục duy trì giá mục tiêu đối với ACB ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "mua". Đáng chú ý, dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 của VCSC gần như không thay đổi (tương ứng -1,6%/+0,2%/-1,8%/-1,1%/+0,3% cho các năm 2024/25/26/27/28).

Ngoài ra, không có sự thay đổi đáng kể trong dự báo tổng lợi nhuận 2024-2028F của VCSC do Tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 4,1% do cho vay doanh nghiệp tăng, đã bù đắp cho việc VCSC tăng chi phí trích lập dự phòng thêm 2,5% do dự báo tỷ lệ nợ xấu năm 2024 tăng lên 1.0% từ 0.8% ở dự báo trước.

Đồng thời, tỷ lệ khoản vay tái cơ cấu theo Thông tư 02 trên tổng dư nợ tín dụng của ACB giảm từ mức 0,45% trong quý 1/2024 xuống 0,31% trong quý 2/2024. VCSC cho rằng điều này là do nhu cầu tái cơ cấu nợ vay mới giảm và một phần của mức giảm này đến từ việc nợ tái cơ cấu chuyển dịch thành nợ xấu, dẫn đến việc VCSC điều chỉnh tăng đối với dự báo tỷ lệ nợ xấu năm 2024F của ACB.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/9, giá cổ phiếu ACB giảm nhẹ về 24.400 đồng/cổ phiếu.