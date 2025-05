Chủ tịch TOP muốn bán 570.000 cổ phiếu

CTCP Phân phối Top One (mã TOP-UPCoM) thông báo giao dịch của Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 570.000 cổ phiếu, từ ngày 16/05-13/06 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Hiện cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và BCTC bán niên 2022,2023,2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến kiểm toán năm 2021.

Hiện giá cổ phiếu này chỉ quanh vùng 1.000 đồng/cp, với mức giá này, ông Dưỡng có thể thu về khoảng 570 triệu đồng, hạ tỷ lệ sở hữu từ 607.200 cổ phiếu, chiếm 2,4% xuống còn 37.200 cổ phiếu, chiếm 0,15% vốn tại TOP.

Theo báo cáo thường niên 2024, TOP có 1 cổ đông lớn là ông Trần Hồng Tài, sở hữu 25,03% vốn điều lệ và kể từ ngày 28/8/2022 công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu, không có cổ phiếu quỹ và không có chứng khoán khác.

Cũng theo báo cáo thường niên 2024, trong quá trình xem xét trách nhiệm của ban lãnh đạo cũ (ông Đinh Văn Tạo làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 11/2015-4/2019, ông Nguyễn Hữu Khá làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2019-8/2022), trong quá trình tiếp cận hồ sơ, tài liệu, ban lãnh đạo công ty công ty phát hiện Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước đã tham ô 243,2 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận, xử lý nội dung trình báo, tố giác tội phạm của Ban Giám đốc Công ty. Ngày 12/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra thông báo số: 225/TB-CSKT Quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Tham ô tài sản”, xảy ra từ năm 2016 đến năm 2022 tại Công ty cổ phần Phân phối TOPONE (Hà Giang) để điều tra theo quy định của pháp luật, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khá (sinh 1988, ở Hà Nội) và Đinh Văn Tạo, (sinh 1980, ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOPONE.

CTCP Phân phối Top One được thành lập vào tháng 3/2013, chính thức lên sàn giao dịch UPCoM với mã TOP vào tháng 7/2025. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm; Đầu tư dự án, đầu tư vốn để liên danh liên kết.

Trên website của công ty, công ty giới thiệu là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của CTCP nước giải khát Tribeco (TRI), Công ty Cà phê Trung Nguyên, CTCP Chè Kim Anh, phân phối sản phẩm bánh Leibiniz được nhập khẩu Từ Công ty TNHH TM & DV Liên Minh.

Ngoài việc phân phối các sản phẩm chính trên, trong quá trình kinh doanh, công ty nhập hàng và phân phối các sản phẩm khác như trà Dimal, atiso, các loại vật tư phục vụ nông nghiệp như: phân bón, hóa chất, giống lúa năng xuất cao…

Về lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư vốn để liên danh liên kết: Hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung thực hiện thi công xây dụng tổ hợp Thương mại, dịch vụ VFCC tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghiên cứu, đầu tư dự án mới cho giai đoạn 2017 -2020: Hoạt động sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, sản xuất chế biến hương liệu cho ngành chế biến nông sản.

Cũng theo báo cáo thường niên năm 2024, công ty báo lãi hơn 164,5 triệu, năm trước lỗ 389 triệu đồng. Còn hết quý 1/2025, công ty báo lỗ hơn 43 triệu đồng (cùng kỳ lãi 32,44 triệu đồng).