Akari City - Nơi an cư cho gia đình trẻ cấp tiến

Trong bối cảnh nguồn cung phân khúc trung cấp hợp với tài chính của nhóm gia đình cấp tiến đang thiếu vắng, Akari City tại khu Tây Tp.HCM lại đang là điểm sáng đầu tư dành cho đối tượng khách hàng này, khi tầm giá đang có lợi thế cạnh tranh.

NHU CẦU TÌM KHÔNG GIAN SỐNG CỦA GIA ĐÌNH TRẺ CẤP TIẾN

Không chỉ yêu cầu một nơi ở hiện đại, tiện nghi cho mọi thành viên gia đình, khái niệm “an cư” của gia đình cấp tiến cũng dần mở rộng và đòi hỏi nhiều tiêu chí hơn, hướng tới một không gian sống chất lượng cao để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nói cách khác, bên cạnh việc nâng cấp không gian sống, chọn nơi an cư cũng là cách để nâng tầm chuẩn sống.

Với lối sống năng động, bắt trọn xu hướng nhịp sống đô thị thời thượng, gia đình trẻ cấp tiến khi chọn nơi an cư luôn ưu tiên yếu tố cân bằng: cân bằng giữa sự hiện đại, nhộn nhịp và sự riêng tư, yên tĩnh, biệt lập; cân bằng giữa thời gian chăm sóc gia đình, con cái và thời gian nuôi dưỡng cảm xúc của chính mỗi người. Đó là lí do vì sao những dự án kết nối thuận tiện, tiện ích đa dạng thỏa mãn nhu cầu từng thành viên của gia đình, đặc biệt là trẻ em như trường học, khu vui chơi an toàn… luôn được “săn tìm”.

Các cư dân nhí của Thành phố Ánh sáng vui chơi thoải mái trong không gian an toàn.

Một yếu tố mang tính quyết định nữa khi chọn nơi an cư của những gia đình trẻ cấp tiến đó là tầm giá phù hợp túi tiền và thu nhập trước mắt để không bị áp lực về tài chính mà quên đi việc tận hưởng cuộc sống cùng gia đình.

Tuy nhiên, “hiện nay thị trường bất động sản Tp.HCM mất cân đối về nguồn cung ngày càng rõ, do chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao nên hầu hết sản phẩm đưa ra thị trường thời gian tới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nhóm khách hàng có nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng họ không biết mua gì, mua ở đâu và tìm ở đâu để mua. Hiện nay mua sản phẩm khoảng 3 tỷ trên thị trường thứ cấp rất khó khăn”, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt (CBRE) chia sẻ.

Mặt bằng giá căn hộ trung bình tại Tp.HCM hiện vào khoảng 57 triệu đồng/m2. Hầu hết các dự án còn lại sắp mở bán từ nay đến cuối năm nếu tính cả thuế thì đều có giá trên 55 triệu đồng/m2.

AKARI CITY - KHOẢN ĐẦU TƯ HỜI CHO NHỮNG GIA CHỦ CẤP TIẾN

Giữa bối cảnh tìm kiếm căn hộ phân khúc trung cấp tựa "đãi cát tìm vàng" nửa cuối năm 2022, Akari City giai đoạn 2 trở thành một “ứng viên” sáng giá vừa đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhóm khách hàng gia đình cấp tiến vừa có một mức giá hợp lý mà nếu sở hữu sớm thực sự là một khoản đầu tư hời.

Theo đuổi phong cách thiết kế nhất quán trong toàn bộ dự án, dòng căn hộ biệt lập Flora Condominium chất Nhật của “Thành phố Ánh Sáng” Akari City tạo không gian an toàn, yên bình và riêng tư, nâng tầm chất lượng sống cho các gia đình trẻ cấp tiến.

Mỗi khu căn hộ biệt lập tại Akari City đều có cổng an ninh riêng.

Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư tại các khu căn hộ biệt lập thuộc giai đoạn 1 đã về an cư, tỉ lệ sáng đèn đạt 90% không chỉ tạo sức sống cho khu đô thị mà còn là tham chiếu đáng tin cậy về yếu tố an cư tại Akari City giai đoạn 2.

Được kiến tạo để trở thành “thành phố an cư đa tiện ích”, sống tại Akari City, cư dân sẽ được đáp ứng gần như trọn vẹn mọi nhu cầu thư giãn, tận hưởng, tái tạo năng lượng với hệ thống tiện ích tầm khu đô thị và tiện ích nội khu đặc quyền ngay ngưỡng cửa. Mỗi cụm căn hộ biệt lập với tiện ích nội khu đủ đầy chỉ dành riêng cho các hộ gia đình thuộc khu vực đó sử dụng. Điều này vừa đảm bảo sự an toàn khi không có các ‘yếu tố ngoại khu’ không mong muốn vừa giúp cư dân không lo ngại việc các tiện ích chung bị quá tải.

Với vị trí kết nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt, cách trung tâm Tp.HCM chỉ 15 phút di chuyển, Akari City được kỳ vọng là điểm đến mới của Tây Sài Gòn, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại kế cận như trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm hay đại lộ thương mại có lộ giới lên đến 42m. Dọc theo tuyến ‘xương sống’ này, tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, mua sắm,… của cư dân Akari City đều được đáp ứng trong tích tắc. Lẽ dĩ nhiên, khi các khoảng cách đều được rút ngắn thì thời gian để tận hưởng và nuôi dưỡng các cảm xúc sẽ được nối dài.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà “leo thang” và nguồn cung tầm trung thiếu hụt, nhà phát triển bất động sản tích hợp Nam Long Group với kinh nghiệm hàng đầu trong mảng affordable housing vẫn nỗ lực giữ mục tiêu giúp khách hàng sở hữu một tổ ấm dễ dàng nhất bằng mức giá bán cực kỳ cạnh tranh, lịch thanh toán dễ chịu chỉ thanh toán 50% trong 30 tháng, kết nối cùng các ngân hàng chiến lược lâu năm hỗ trợ vay để giảm áp lực tài chính cho khách hàng là một điểm cộng rất lớn của Akari City trong thời điểm này.

Sắp tới đây, cụm khu căn hộ biệt lập AK9 với vị trí tuyệt đẹp trong khu đô thị Akari City, liền kề quảng trường ánh sáng 2,500m2 sẽ được ra mắt. Đây chính là cơ hội dành cho những người trẻ cấp tiến biết cách ‘săn tổ ấm xịn’, vừa để định danh mình là ai, vừa sở hữu được giá hời trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.