Amy Grupo thần tốc khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế

Amy Grupo là cái tên khá mới mẻ trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Mặc dù mới xuất hiện khoảng 6 năm nhưng thương hiệu này đã có được vị thế vững chắc cùng nhiều thành quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh. Gần đây nhất, Amy Grupo nằm trong số ít những doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công gạch ốp lát vào thị trường Mỹ.

Trong năm 2021, gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng công ty đã đạt mức tăng trưởng hơn 40%. Trao đổi với VnEconomy, ông Đinh Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Amy Grupo đã chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu Amy Grupo phát triển và vượt khó của doanh nghiệp.

Thưa ông, hai năm qua Covid -19 mang đến những thách thức vượt quá sức chịu đựng của nhiều doanh nghiệp. Amy Grupo chắc chắc cũng đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Bằng giải pháp nào, Amy Grupo vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đồng thời phủ sóng sản phẩm của mình tới thị trường quốc tế?

Ngay những ngày đầu thành lập, Amy Grupo luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất cùng các giải pháp tối ưu cho những công trình xây dựng phù hợp. Chúng tôi xác định nếu đã đi sau thì sản phẩm phải thực sự rất tốt vượt lên trên các đối thủ thì mới có thể cạnh tranh, tạo ra sự khác biệt trên thị trường.

Ông Đinh Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám Đốc Amy Grupo.

Chính vì vậy, Amy Grupo lấy các tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới về sản phẩm để làm tiêu chuẩn nền cho sản phẩm của doanh nghiệp. Tạo ra được sản phẩm chất lượng, chúng tôi tiếp tục thực hiện các thủ tục chứng nhận bởi cơ quan độc lập có uy tín trên thế giới để khách hàng có cơ sở tham chiếu, qua đó tin tưởng hơn vào sản phẩm.

Amy Grupo có lẽ cũng là số ít doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tổ chức khảo sát trực tiếp nhu cầu, thị hiếu, xu hướng của khách hàng tại các thị trường châu Âu, Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp Top 10 của ngành vật liệu xây dựng Mỹ và 4 đối tác chiến lược tại Italy, Anh, Hungary, Ba Lan... Đây là các cách thức giúp đi tắt, đạt được năng lực thích nghi của doanh nghiệp với thị trường bản địa.

Hiện, Amy Grupo có 5 nhà máy sản xuất, trong đó 1 nhà máy gốm xây dựng, 1 nhà máy sản xuất gạch ốp lát, 2 nhà máy sàn gỗ AmyGres SPC, 1 nhà máy ngói đều có quy mô lớn với toàn bộ trang thiết bị hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các hãng lớn trên thế giới.

Amy Grupo đã chủ động hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới.

Sau 6 năm góp mặt, thành quả của chúng tôi thực sự rất đáng để tự hào. Theo số liệu hải quan Mỹ, Amy Grupo chiếm 40% gạch ốp lát Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm 2020. Năm 2021, đứng trước những khó khăn của đại dịch Covid 19, Amy Grupo tăng trưởng doanh thu 48,06 % so với năm 2020.

Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Châu Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á…, đặc biệt các thị trường khó tính với nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn nghiêm ngặt như Mỹ, Anh… Tháng 10/2021, Amy Grupo vinh dự được tổ chức One World Trade Center, New York, Mỹ trao tặng giải thưởng Best Luxury Tiles in Asia - Gạch ốp lát sang trọng nhất tại Châu Á.

Hiện nay, vấn đề lớn của các doanh nghiệp Việt Nam thường hay gặp phải đó là chất lượng nguồn nhân lực đôi khi không theo kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Amy Grupo trưởng thành rất nhanh, liệu doanh nghiệp của ông có gặp vấn đề về con người hay không?

Việt Nam dù gặp khó khăn vì dịch bệnh nhưng chúng ta đang bước vào một chu kỳ phát triển mới cả về kinh tế, xã hội. Điều này đem lại nhiều tiềm năng kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt. Nắm bắt cơ hội này, từ 2020, Amy Grupo đã chú trọng phát triển nội lực, sẵn sàng chủ động thích nghi, nhằm thực hiện thành công chiến lược của tập đoàn là quốc tế hóa, và đến nay là toàn cầu hóa.

Để hiện thực hóa được chiến lược và tầm nhìn của mình, Amy Grupo luôn chú trọng đầu tư chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự. Từ đó thiết lập chuỗi cung ứng chuyên nghiệp với các đối tác chiến lược, nâng cao nội lực của công ty, liên tục đổi mới sáng tạo, cam kết và chủ động đảm bảo tối đa chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Toàn bộ hệ thống sản xuất được điều khiển tự động hóa, tuân thủ triệt để tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu.

Việc phát triển nhanh đôi khi đem đến nhiều vấn đề khó khăn vì công việc nhiều hơn, đối tác, đơn hàng, thị trường cũng lớn hơn, đồng thời việc quản trị doanh nghiệp cũng phức tạp hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nào thì ban lãnh đạo Amy Grupo cũng đều cùng nhau ngồi lại, đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn xác tình hình thực tế, để đưa ra các định hướng, quyết định điều hành phù hợp với thực tiễn cũng như xu hướng mới. Đây luôn là yếu tố quan trọng để phát triển doanh nghiệp một cách nhanh, mạnh nhưng ổn định.

Amy Grupo đã có khởi đầu rất thành công với thị trường vật liệu xây dựng trong 5 năm vừa qua. Vậy 5 năm tiếp theo, theo ông, thị trường xây dựng cũng như vật liệu xây dựng sẽ phát triển theo xu hướng chủ đạo nào?

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhiều cơ hội tiếp cận, ứng dụng công nghệ, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng đô thị hiện đại, giá trị sản xuất của ngành cũng sẽ tăng trưởng dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, năng suất với những tính năng mới, theo yêu cầu và xu hướng mới. Ví như: bền hơn, rẻ hơn, dịch vụ cung ứng tốt hơn, sạch, an toàn hơn và cá biệt hóa theo nhu cầu khách hàng. Amy Grupo đã và đang làm được điều này.

Xét riêng thị trường trong nước, có thể thấy, tiêu dùng cho ngành xây dựng Việt Nam luôn tăng trưởng cao, đồng nghĩa với việc thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các loại hình sản phẩm vật liệu xây dựng. Từ đó cũng mang đến lợi ích gia tăng và tiện nghi cho người tiêu dùng.

Showroom trưng bày sản phẩm tại Amy Grupo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo chiến lược của mình đã đặt ra, sẵn sàng đón đầu thời cơ, đối mặt với những thách thức để tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và thành công. Để đạt được thành công, thì sản phẩm phải luôn tốt, khác biệt. Và Amy Grupo luôn đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất, hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các sản phẩm quốc tế, đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các dự án lớn trên “sân nhà”, dù là của chủ đầu tư trong hay ngoài nước.

Amy Grupo đã và đang chuẩn bị những gì để đạt được mục tiêu đề ra?

Chúng tôi đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi quốc tế hóa, toàn cầu hóa thương hiệu Amy Grupo với những định hướng và giải pháp lớn như: chú trọng đầu tư về nghiên cứu, phát triển để tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội, thích nghi với những yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng và thành tựu nghiên cứu khoa học vật liệu mới.

Ngoài ra, như tôi đã nói việc đầu tư vào con người là mục tiêu trọng điểm với tiêu chí mọi nhân sự đều phải chuyên nghiệp, trách nhiệm trong từng hoạt động hướng tới khách hàng và các đối tượng quan tâm, đảm bảo tính nhân văn và hài hòa lợi ích.

Amy Grupo cũng sẽ tiếp tục phát triển những giá trị văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, và những cá nhân xuất sắc, xây dựng hệ thống quản trị, tổ chức khoa học để đảm bảo thích nghi được với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Đồng thời, liên tục đầu tư chuyên sâu để làm phong phú hàng hóa ngành vật liệu xây dựng; phát triển năng lực công ty bằng phương pháp khoa học, đổi mới sáng tạo, giữ uy tín, phát triển cộng đồng hợp tác, tạo chuỗi cung ứng bền vững và chủ động đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất. Qua đó nhằm khẳng định, phát triển thương hiệu Amy Grupo cả trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam và quốc tế.

Xin trân trọng cám ơn ông!