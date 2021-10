An cư như nghỉ dưỡng tại New Galaxy Nha Trang

Với đường bờ biển dài, cảnh quan đẹp, Việt Nam vẫn được đánh giá cao về tiềm năng phát triển bất động sản ven biển. Cùng thông tin nhiều tỉnh thành ven biển có kế hoạch mở cửa, ngành du lịch dần khôi phục hoạt động cũng mở ra những tín hiệu tích cực cho thị trường.

Tại Khánh Hòa, ngành du lịch ưu tiên kích cầu để thu hút nguồn khách địa phương, dần mở rộng tới các tỉnh thành khác. Các đường bay nội địa được hoạt động trở lại, nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới cũng được áp dụng.

Hiện tại, người dân ở "vùng xanh" đã được phép tắm biển; người có thẻ xanh và thẻ vàng Covid-19 được đi lại, buôn bán, tập thể dục ngoài trời, họp hành, đi du lịch... Mới đây, lãnh đạo tỉnh này cũng có tờ trình xin thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" từ tháng 11.

Người dân Nha Trang được vui chơi tắm biển trở lại từ ngày 16/10. Ảnh: Xuân Ngọc.

Ngành du lịch dần mở cửa trở lại, các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường Khánh Hòa cũng rục rịch bung hàng. Sự xuất hiện của Hưng Thịnh Land với dự án căn hộ New Galaxy Nha Trang tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, là một ví dụ điển hình.

Dự án được xây dựng trên tổng quy mô diện tích gần 2ha trong lòng khu đô thị An Viên, với 5 tòa chung cư cao 20-23 tầng, bổ sung nguồn cung căn hộ cho thành phố biển năng động.

Trong bối cảnh Nha Trang có nhiều dự án nghỉ dưỡng, resort đáp ứng nhu cầu du lịch, New Galaxy Nha Trang thể hiện chiến lược khác biệt của Hưng Thịnh Land khi cung cấp loại hình sản phẩm căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống như nghỉ dưỡng của cộng đồng cư dân.

VỊ TRÍ TÂM ĐIỂM KẾT NỐI

New Galaxy Nha Trang kết nối trực tiếp với tuyến đường Trần Phú, đảo Hòn Tre và khu dân cư Hòn Rớ. Từ đây, cư dân chỉ mất ít phút để đến các địa điểm nổi tiếng như Vinpearl Nha Trang, Lầu Bảo Đại, Viện Hải Dương học, Cảng Nha Trang… Thông qua các tuyến đường huyết mạch, cư dân cũng thuận tiện di chuyển đến nhiều vị trí, địa danh trọng điểm tại Nha Trang như chợ đêm, chợ Đầm, khu Hòn Chồng, Hòn Tre, Tháp Bà Ponagar, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh...

Bãi biển Nha Trang trên đường Trần Phú. Ảnh: Xuân Ngọc.

Với ưu thế là thành phố du lịch trọng điểm của khu vực miền Trung, Nha Trang đang là điểm nóng về quy hoạch. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đang xúc tiến nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như: cao tốc Đà Lạt - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang... Các dự án cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định, nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cũng đang được đẩy mạnh triển khai, góp phần tăng lượt khách đến Nha Trang, xúc tiến giao thương thuận lợi trong tương lai gần.

"Khả năng kết nối, hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng tăng giá cho bất động sản hình thành trong tương lai. Và với vị trí thuận lợi của New Galaxy Nha Trang, nhà đầu tư có cơ sở để tin vào điều đó", đại diện PropertyX phân tích.

TRIẾT LÝ THIẾT KẾ “VỊ NHÂN SINH”

Lối thiết kế "vị nhân sinh" - tạo nên một không gian sống mang lại niềm hạnh phúc và sức khỏe cho con người cũng là ý tưởng chủ đạo tại New Galaxy Nha Trang. Từng đường nét thiết kế tại dự án đều mang tới cư dân một cuộc sống thoải mái, hài hòa cùng thiên nhiên trong lành.

Để tận hưởng vị trí "tựa sơn, hướng hải", các block được thiết kế thông thoáng tối ưu tầm nhìn, đón trọn gió biển. Mỗi sáng, từ ban công căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi bình minh, tận hưởng luồng gió mát lành từ biển thổi vào. Bầu không khí trong lành và khoáng đạt đó là liều thuốc tốt cho sức khỏe, giúp cư dân tái tạo năng lượng, đầy ắp hứng khởi cho ngày mới.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng bố trí những cụm không gian mở, hài hòa giữa các yếu tố như hồ bơi người lớn và trẻ em rộng hơn 700m2, bể sục, sân thể thao đa năng, công viên nội khu, khu cảnh quan trung tâm, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh... Cách quy hoạch dễ dàng kết nối với các tiện ích nội khu và các tiện ích cộng đồng thông qua các cung đường dạo bộ đan xen.

Cư dân New Galaxy Nha Trang sẽ có không gian để luyện tập thể dục thể thao, vui chơi và "gần" nhau hơn với đa điểm kết nối cộng đồng. Những shophouse đa dạng phong cách cũng được tích hợp trong lòng dự án, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, giải trí. Các tiện ích thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính đa dạng cũng hiện hữu xung quanh dự án, mang tới cư dân một cuộc sống đủ đầy tiện nghi và hạnh phúc.

Ngoài ra, những không gian riêng tư của gia chủ vẫn được đảm bảo với hệ thống an ninh 3 lớp, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp 24/7. Sản phẩm đón đầu các xu hướng bất động sản như nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) và làm việc kết hợp nghỉ dưỡng (workation), những trào lưu lên ngôi hậu Covid-19.

Dự án "được lòng" khách hàng bởi pháp lý sở hữu lâu dài, chủ đầu tư uy tín, vị trí đắt giá tại Khu đô thị cao cấp An Viên. Theo một số chuyên gia, nhờ sự đa dạng của tiện ích ngoại khu và việc di chuyển nhanh chóng đến các điểm giải trí nhộn nhịp của Nha Trang, cuộc sống 365 ngày của cư dân New Galaxy Nha Trang sẽ giống như kỳ nghỉ dưỡng. "New Galaxy Nha Trang sẽ mang lại cho chủ nhân những phút giây thư giãn như nhắm mắt thấy sao trời, thức dậy cùng sóng biển với những cánh yến đong đầy niềm hân hoan", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung tại Nha Trang còn khan hiếm, cùng sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản biển, New Galaxy Nha Trang được kỳ vọng là lựa chọn phù hợp với những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

