An Giang: Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng để phát triển Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang cho thấy: Dư nợ cho vay lĩnh vực ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55 và Thông tư số 10 của Ngân hàng Nhà nước) dư nợ đạt 77.446 tỷ đồng, tăng 9,82% so với cuối năm 2023, chiếm 63,90% tổng dư nợ toàn địa bàn. Trong đó: dư nợ cho vay phục vụ sản xuất, thu mua xuất khẩu lúa gạo đạt 20.182 tỷ đồng, tăng 21,39% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay nuôi trồng, thu mua và chế biến thủy sản xuất khẩu đạt 16.559 tỷ đồng, tăng 10,91% so với cuối năm 2023.