An Giang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị khoảng 635 triệu USD

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang đã có thông báo 269 gửi các nhà đầu tư quan tâm đến dự án Khu đô thị phía Tây TP. Long Xuyên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng.

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, dự án khu đô thị này có quy mô gần 217 ha, nằm tại phường Mỹ Thới và Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, thuộc Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Khu đô thị phía Tây TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (phân khu 5) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2446 (ngày 25/10/2021).

Quy mô dân số dự kiến khoảng 46.318 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 15.251 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 12.175 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 3.076 tỷ đồng.

Dự án đầu tư Khu đô thị phía Tây TP. Long Xuyên là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch, gắn với định hướng phát triển một thành phố tương lai và không làm thay đổi cấu trúc quy hoạch chung của đô thị.

Dự án này có: đất ở hỗn hợp mật độ cao (nhà liền kề, nhà phố, nhà phố kết hợp thương mại… tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong khu vực dự án) với diện tích xây dựng 52,64 ha; mật độ xây dựng tối đa: 60% - 80%; tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng;

Đất ở mật độ thấp (biệt thự vườn, biệt thự sinh thái... tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong khu vực dự án) có diện tích đất xây dựng: 17,81 ha; mật độ xây dựng tối đa: 50%.; tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng;

Nhà ở xã hội tại dự án được bố trí đất nhà ở xã hội tại các ô đất ở hỗn hợp mật độ cao với diện tích đất xây dựng là 17,98 ha; mật độ xây dựng tối đa: 55% - 60%; tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng.

Dự án còn có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với diện tích đất xây dựng là 7,62 ha; mật độ xây dựng tối đa: 40 %; Tầng cao xây dựng tối đa: 3 - 4 tầng…

Nhà đầu tư được thực hiện dự án khu đô thị trong 10 năm, kể từ ngày được chọn. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm tính từ khi nhà đầu tư được giao đất. Hiện trạng đất của dự án gồm nhiều loại, trong đó có đất ở và trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng lúa.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng.

Đồng thời, chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Trước đó, vào tháng 6/2023, UBND tỉnh An Giang cũng công bố danh sách 40 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh này thuộc các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tại TP. Long Xuyên cũng có 13 vị trí được quy hoạch phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng diện tích hơn 970 ha.

Theo kế hoạch năm 2023, An Giang sẽ hoàn thành hơn 120.300 m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, tương ứng hơn 1.100 căn. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư phát triển các dự án để có thêm sản phẩm từ năm 2024.

An Giang có vị trí kết nối giữa 3 thành phố lớn: TP.HCM, TP. Cần Thơ và TP. Phnompenh (Campuchia) và là cửa ngõ giao thương quan trọng của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia. Tính đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế gồm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) và cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Với lợi thế này, An Giang cũng như TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc tận dụng vị trí để phát triển kinh tế, thương mại cũng như du lịch xuyên biên giới…