An Giang mời đầu tư 40 dự án trọng điểm về đô thị, công nghiệp và thương mại dịch vụ

Thông tin từ tỉnh An Giang cho biết danh mục dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, gồm 40 dự án.

Trong đó, về cơ sở hạ tầng - khu đô thị, khu nhà ở có 15 dự án. Đáng chú ý, một số dự án diện tích lớn là: Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao tại xã Bình Hòa (liền kề khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng 120 ha), tổng diện tích đất 300 ha với mức đầu tư dự kiến khoảng 2.610 tỷ đồng; Khu đô thị mới An Châu, ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành 200 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.740 tỷ đồng; Khu đô thị sinh thái nước An Châu tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành 215 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.871 tỷ đồng; Khu đô thị giáo dục - y tế và nông nghiệp công nghệ cao, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành 194,8 ha; tổng vốn đầu tư 1.695 tỷ đồng…

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có 9 dự án, tiêu biểu như: Khu du lịch Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang 706,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng; Trung tâm logistics cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên 128,4 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.100 tỷ đồng…

Và 16 dự án liên quan tới lĩnh vực công nghiệp, có thể kể đến là: Khu công nghiệp Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tổng diện tích đất 275 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng; Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành 120 ha, tổng vốn đầu tư 1.044 tỷ đồng… Khu công nghiệp Hội An, xã Hội An, huyện Chợ Mới 100 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 950 tỷ đồng; Khu công nghiệp Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên 100 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng…

Theo địa phương, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, tài nguyên phong phú, đa dạng về văn hóa, An Giang được đánh giá là nơi hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp; du lịch; cơ khí chế tạo và thương mại biên giới; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

Đặc biệt, đến nay, An Giang đã có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng nhằm tạo lợi thế thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể đối với đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các khu chức năng của khu kinh tế: An Giang đầu đã tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh và thành lập 3 khu công nghiệp, gồm, khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành; khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú; khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, thu hút 29 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 7.237 tỷ đồng, và đi vào hoạt động theo tỷ lệ lấp đầy lần lượt: 94%, 100%, 34%.

Ngoài ra còn khu công nghiệp Vàm Cống tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên 193,3 ha, tổng vốn dự kiến ban đầu 2.200 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/7/2022, hiện các sở, ban, ngành An Giang và địa phương đang rất khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục bồi hoàn giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng giúp sớm khởi công vào năm 2023.

Nhằm phát huy đầy đủ hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thời gian tới tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị - thương mại – dịch vụ, cùng các khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu.