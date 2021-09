An Vượng Villa: Tiềm năng tăng giá tốt trong vòng 3 - 5 năm tới

Với những lợi thế riêng biệt mang đến chuỗi giá trị sống và đầu tư hoản hảo, giới chuyên môn cho rằng tiềm năng tăng giá của An Vượng Villa sánh ngang biệt thự Trung Hoà - Nhân Chính. Theo đó, chỉ trong vòng 3-5 năm tới, giá biệt thự An Vượng Villa tăng lên khoảng 65-80%.

Biệt thự An Vượng Villa toạ lạc tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội rộng 197ha. Dự án có vị trí đắc địa khi phía đông nam tiếp giáp với Công viên Thiên Văn học, phía tây bắc giáp trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông lớn nhất miền bắc đã đi vào hoạt động.

Hệ thống giao thông nội bộ và hệ thống cây xanh đã hoàn thiện. Cùng với đó hệ thống giao thông kết nối trung tâm theo nhiều hướng được quy hoạch bài bản như đường Ngô Thì Nhậm, đường Lê Quang Đạo kéo dài, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Quang Trung - Nguyễn Trãi…

Với lợi thế đó, An Vượng Villa mang chuỗi giá trị sống và đầu tư hoàn hảo. Giám đốc sàn phân phối Tân Kiến - ông Nguyễn Thế Hiệp khẳng định tiềm năng tăng giá của An Vượng Villa sánh ngang biệt thự Trung Hoà - Nhân Chính. Chỉ trong vòng 3-5 năm tới giá biệt thự tại đây có thể tăng lên khoảng 65-80%.

Lý giải cho nhận định này ông Hiệp phân tích, biệt thự tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư là bởi ưu điểm từ vị trí, giao thông, cơ sở hạ tầng. Vào khoảng năm 2010-2011, giá đất tại mặt đường Trần Duy Hưng chỉ có 140-160 triệu đồng/m2. Hiện nay giá đất tại đây tăng lên khoảng 100-110%.

Trong khi đó, Khu đô thị Dương Nội cũng mang đặc điểm tương đồng về vị trí, giao thông, hạ tầng với khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính và còn thêm nhiều lợi thế hơn về tiện ích.

Cụ thể, An Vượng Villa hưởng trọn vẹn tiện ích từ Khu đô thị Dương Nội với các giá trị Sinh thái - Giáo dục - Thương mại. Do đó, dễ dàng nhận thấy mức tăng giá trị của Khu đô thị Dương Nội và An Vượng Villa sẽ ngang tầm hoặc vượt khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính trong tương lai từ 5-10 năm nữa.

Thời điểm vàng đầu tư An Vượng Villa để đón đợt sóng tăng giá mới nhờ hạ tầng giao thông được hoàn thiện.

Nhận định về giá của biệt thự An Vượng Villa, Phó tổng Giám đốc, Phụ trách kinh doanh đơn vị phân phối Trường Phúc Land - ông Lục Đình Nhâm chia sẻ mức giá biệt thự An Vượng Villa hiện nay đang ở tầm hợp lý và thậm chí “mềm” hơn so với dự án như TSQ Galaxy Ngân Hà Vạn Phúc, Him Lam Vạn Phúc…

Đặc biệt, ông Nhâm khẳng định: “Theo danh mục dự án được UBND Hà Nội gửi hồ sơ đến thường trực Hội đồng Nhân dân Hà Nội về tiến độ triển khai thì đoạn nối 2,5km của tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến đường Ngô Thì Nhậm Hà Đông dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2021-2023.

Khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài qua Khu đô thị Dương Nội được lưu thông sẽ kết nối An Vượng Villa với Mỹ Đình chỉ vài phút đi xe. Lúc đó, tiềm năng tăng giá của An Vượng Villa sẽ chắc trong tầm tay. Như vậy, đây là thời điểm vàng để đầu tư nhằm đón sóng mới của nhà đầu tư thông thái”.