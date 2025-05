Anh đề xuất đưa thép Việt Nam ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết Cơ quan Phòng vệ thương mại của Vương Quốc Anh (TRA) đã thông báo điều chỉnh danh sách các nước đang phát triển hưởng miễn trừ và thay đổi hạn ngạch thuế quan biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép.

Thông báo trên có được do dữ liệu rà soát cho thấy có sự thay đổi hoàn cảnh từ khi áp dụng hạn ngạch với một số sản phẩm thép (như sự thay đổi lượng nhập khẩu từ một số nước đang phát triển), TRA tự khởi xướng rà soát biện pháp tự vệ áp dụng với một số nhóm sản phẩm thép nhằm xem xét thay đổi hạn ngạch thuế quan.

Sản phẩm bị điều tra rà soát là 14 nhóm sản phẩm thép. Sau quá trình điều tra rà soát, TRA đề xuất điều chỉnh danh sách các nước đang phát triển được hưởng miễn trừ.

Cụ thể, TRA đề xuất đưa ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ với 6 nước đang phát triển gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ do thị phần nhập khẩu thép vào UK của mỗi nước đã vượt ngưỡng 3% trong thời kỳ điều tra (01/01/2024-31/12/2024), so với giai đoạn đại diện để đánh giá dòng chảy thương mại truyền thống 2017-2019.

TRA đánh giá rằng hạn ngạch còn dư của nhóm thép 5,16,17,21 đã sử dụng hết trong ít nhất một quý trong thời kỳ điều tra, nhiều nhóm khác ghi nhận mức sử dụng hạn ngạch cao trong POI.

Ngoài ra, TRA cho rằng có sự thay đổi đáng kể nhu cầu thép trên phạm vi toàn cầu và tại Anh, coi đây là sự thay đổi hoàn cảnh dẫn tới cần phải thay đổi hạn ngạch để giúp ngành sản xuất thép UK giảm áp lực.

Do đó, TRA khuyến nghị thay đổi hạn ngạch như sau: Hạn ngạch không sử dụng hết không được chuyển sang quý tiếp theo; các nước được cấp hạn ngạch riêng sẽ không được sử dụng hạn ngạch còn dư trong quý cuối cùng; từ 01/10/2025, cần áp dụng mức trần cho hạn ngạch còn dư trong các nhóm 4: 40%; nhóm 7: 40%; nhóm 13: 40%.

Đối với Việt Nam, UK dự kiến thay đổi phân bổ hạn ngạch với các nhóm sau:

Cùng với đề xuất trên, TRA mời các bên liên quan gửi bình luận đối với báo cáo kết luận cuối cùng muộn nhất là 23:59 (giờ Anh) ngày 26/5/2025 trên hệ thống Trade Remedies Service hoặc gửi email đến Trade Remedies. Bản bình luận cần được gửi kèm phiên bản công khai hoặc tóm tắt bản công khai.

Các nước thành viên WTO bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh này muốn tham vấn với Anh có thể gửi yêu cầu qua Phái đoàn Anh tại Geneva (Thụy Sỹ) và thỏa thuận thời gian thích hợp để tham vấn.