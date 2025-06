Hoa Kỳ vẫn là thị trường triển vọng cho dệt may, giày dép Việt Nam

Tại Hội nghị giao ban với thương vụ nước ngoài tháng 5/2025 do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho rằng Hoa Kỳ hiện vẫn là thị trường tiềm năng cho dệt may, da giày Việt Nam.

THỊ PHẦN VIỆT NAM VƯỢT TRUNG QUỐC

Theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, năm 2024, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dệt may của Hoa Kỳ đạt 112,9 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu dệt may sang Hoa Kỳ 15,94 tỷ USD chiếm 14,1% kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ, đứng vị trí thứ 2 sau Trung Quốc.

Kim ngạch nhập khẩu da giày đạt 33,35 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu giày dép sang Hoa Kỳ 9,38 tỷ USD, chiếm 28,1% tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ và cũng là đối tác lớn thứ 2 của Hoa Kỳ trong ngành này, sau Trung Quốc.

Theo thông tin công bố trong các báo cáo của các hiệp hội ngàng hàng dệt may, thời trang, giày dép…, quy mô thị trường dệt may dự báo tăng trưởng 4,1% trong giai đoạn 2025-2033, và hiện nay, khoảng 95% hàng may mặc được bán tại Hoa Kỳ là hàng nhập khẩu.

Đối với ngành dày dép, dự báo quy mô thị trường sẽ tăng trưởng 3,8% trong giai đoạn 2025-2034. Trung bình, đàn ông Mỹ sở hữu 12 đôi giày trong khi phụ nữ sở hữu 27 đôi (đây là tổng số lượng giày mà mỗi người sở hữu tại một thời điểm nhất định, và mỗi năm mua khoảng 4 đôi giày). Khoảng 99% giày dép bán trên thị trường Hoa Kỳ là nhập khẩu.

Top 10 đối tác xuất khẩu dệt may lớn vào Hoa Kỳ 3 tháng đầu năm 2025, lần lượt gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Mexico, Indonesia, Campuchia, Pakistan, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tương tự, 10 đối tác xuất khẩu giày dép chính vào Hoa Kỳ 3 tháng đầu năm 2025, gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Italy, Campuchia, Mexico, Bangladesh, Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp giày dép lớn nhất vào thị trường Mỹ, nhưng thị phần của Trung Quốc giảm xuống còn 35,6% trong năm 2024, mức thấp nhất trong 32 năm. Trong khi đó, Việt Nam đạt mức thị phần cao kỷ lục 32,5%, mức cao nhất từng ghi nhận. Riêng tháng 3/2025, thị phần của Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 26,7%, thấp nhất trong 33 năm; thị phần của Việt Nam đạt 39,1%, cao nhất từ trước đến nay.

Nhận định ban đầu về ngành dệt may, da giày, ông Hưng cho rằng phong trào “Mua hàng Mỹ” được thúc đẩy, tuy nhiên, hiện nay, việc tìm quần áo, giày dép sản xuất tại Hoa Kỳ khá khó khăn. Sản xuất quần áo, giày dép đòi hỏi vốn lớn, máy móc hạng nặng và thâm dụng lao động. Việc Hoa Kỳ tham vọng xây dựng và vực dậy năng lực sản xuất trong nước thông qua chính sách thuế quan sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

Mới đây, Tổng thống Trump đã phát biểu đồng tình với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Hoa Kỳ không nhất thiết cần "một ngành dệt may bùng nổ". Ông giải thích các sản phẩm dệt may như áo, tất có thể được làm rất tốt ở những nơi khác. Trong khi đó, Hoa Kỳ hướng tới "sản xuất chip, máy tính và nhiều sản phẩm khác như xe tăng, tàu thủy".

“Như vậy Hoa Kỳ vẫn là thị trường triển vọng và nhiều cơ hội cho xuất khẩu dệt may, giày dép Việt Nam”, ông Hưng nhấn mạnh.

CẦN DUY TRÌ SỰ HIỆN DIỆN LIÊN TỤC

Nhằm tận dụng cơ hội từ thị trường Hoa Kỳ để đẩy mạnh xuất khẩu, ông Hưng khuyến nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành tiếp tục thúc đẩy đàm phán nhằm tạo cơ chế ổn định để doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành dệt may, giày dép nói riêng chủ động trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Đồng thời có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, xuất xứ, sản xuất bền vững, có trách nhiệm… của thị trường nhập khẩu.

Các địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao nâng lực cạnh tranh, đầu tư sản xuất bền vững, có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các hiệp hội ngành hàng chủ động phối hợp với các hiệp hội, đối tác Hoa Kỳ nắm bắt thông tin, cập nhật các quy định nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp, đồng thời tích cực phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ trong việc vận động chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia thị trường của ngành.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại với hình thức phù hợp với bối cảnh thị trường, phù hợp với mục tiêu của các nhóm doanh nghiệp, đảm bảo duy trì sự hiện diện liên tục của ngành may mặc, giày dép Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ thông qua các hội chợ quốc tế, hội chợ chuyên ngành.

Phía doanh nghiệp, ông Hưng lưu ý cần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường, quản lý nguyên liệu đầu các quy trình sản xuất vào đảm bảo minh bạch nguồn gốc xuất xứ…, đặc biệt lưu ý đến vấn đề tuân thủ Đạo luật UFLPA (Đạo luật Phòng ngừa Lao động Cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ).

Mặt khác, chủ động trao đổi với các đối tác nhập khẩu để cập nhật thông tin chính sách, quy định, các phản ứng của thị trường để xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Trao đổi với đối tác tìm kiếm sự chia sẻ các khó khăn về chính sách thuế quan trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp năng lực của doanh nghiệp nhằm duy trì đối tác, thị phần, góp phần quảng bá uy tín, năng lực xuất khẩu của Việt Nam.