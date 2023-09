Ba Huân tiên phong số hoá quản trị từ trang trại tới chuỗi phân phối

Quản trị theo thời gian thực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và tiết kiệm thời gian, công sức, tăng thu là những kết quả quan trọng trong hành trình hợp tác giữa Ba Huân và Tập đoàn FPT trong mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, chinh phục giấc mơ nông nghiệp số, từ đó tiếp tục mang tới những sản phẩm chất lượng “vàng mười” cho khách hàng.

Cụ thể, FPT đã triển khai thành công cho Ba Huân hệ thống quản trị khép kín 3F (Feed - Farm - Food) gồm bộ giải pháp RISE with SAP chuyên sâu cho ngành nông nghiệp cùng 3 bộ giải pháp đóng gói trên nền tảng SAP và 03 ứng dụng Made by FPT, áp dụng cho toàn bộ hệ thống công ty Ba Huân bao gồm Trụ sở chính, các nhà máy thuộc doanh nghiệp và các công ty con nằm ở các tỉnh, thành phố: TP. HCM, Bình Dương, Long An, Hà Nội.

Hệ thống SAP S/4HANA với 8 phân hệ được xem như xương sống giúp Ba Huân có được “best practice” quản trị tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho ngành nông nghiệp, chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để tích hợp hài hòa các giải pháp Made by FPT xung quanh.

Dựa trên nền tảng SAP, với kinh nghiệm và năng lực làm chủ công nghệ, am hiểu giải pháp của hãng cũng như bài toán của khách hàng, các chuyên gia FPT đã phát triển 3 bộ giải pháp đóng gói trên nền tảng SAP về Quản lý các chương trình, chính sách khuyến mãi (FPT Trade Promotion); Quản lý vận chuyển (FPT Allocation Route); Lập kế hoạch kinh doanh (FPT Planning). Đặc biệt, FPT phát triển cho Ba Huân 03 ứng dụng số Farm App (Ứng dụng về quản lý chăn nuôi), Delivery App (Quản lý phân phối), Sale Portal (Quản lý bán hàng).



Hiện nay, Ba Huân đã xây dựng cơ sở nhà máy, trang trại đồng bộ với quy mô 4 nhà máy sản xuất chế biến và 3 trang trại chăn nuôi được đặt ở các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Long An, Bình Dương. Cùng với hệ thống số lượng 65 chuồng nuôi và 1 phòng ấp trứng, trong đó: trang trại Bình Dương có 22 chuồng nuôi gà giống và gà đẻ; trang trại Bến Lức có 29 chuồng nuôi gà hậu bị và gà đẻ; trang Trại Thanh Hóa có 14 chuồng nuôi gà thịt. Chính vì vậy, quản lý tập trung là ưu tiên hàng đầu của Ba Huân.

Ứng dụng Farm App giúp cho việc báo cáo trở nên gọn nhẹ, không rườm rà tốn nhiều thời gian, toàn bộ thông tin luôn được cập nhật, lưu trữ và thể hiện rõ ràng qua ứng dụng, liên thông trực tiếp với Hệ thống quản trị toàn diện SAP S/4HANA.

Ban lãnh đạo và các phòng ban có thể theo dõi toàn bộ quy trình tại trang trại từ: Nhập gà, số lượng chuồng trại, công năng của từng chuồng… theo thời gian thực ở mọi lúc, mọi nơi. Dựa vào sự tích hợp này, các quyết định chính xác, kịp thời của của ban lãnh đạo sẽ nhanh chóng được chuyển tiếp đến các bộ phận riêng biệt tại các nhà máy, trang trại ở các khu vực khác nhau, vừa tiện lợi vừa hiệu quả cao.

Thêm vào đó, triển khai Delivery App giúp Ba Huân hoàn thiện hệ thống giao nhận hàng liền mạch. Thông tin đơn hàng, thời gian giao nhận được tổng hợp trên hệ thống, nhân sự có thể tiếp nhận và xử lý dễ dàng, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển. Việc tương tác với các đại lý bán hàng cũng hiệu quả hơn, nâng cao năng lực quản trị và kinh doanh toàn chuỗi, giảm chi phí vận hành xuống mức thấp nhất.

“Ba Huân hoạch định phát triển doanh nghiệp theo xu hướng thế giới, trong đó quá trình chuyển đổi số, áp dụng công nghệ quản trị hiện đại sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh sản xuất của chính công ty, tăng cường giá trị kết nối giữa ngành nông nghiệp và tổng quan kinh tế đất nước.

Chúng tôi đã đặt quyết tâm lớn và lựa chọn đối tác tin cậy để bắt đầu hành trình này. Các hệ thống chuyển đổi số do FPT triển khai cho Ba Huân tạo nền tảng quản trị mới, giúp chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ chuyển đổi từ đơn vị nông nghiệp truyền thống thành doanh nghiệp nông nghiệp số và tiếp cận thị trường rộng mở toàn cầu.

Với sự song hành chặt chẽ của FPT, văn hóa quản trị mới ở Ba Huân đã được vận hành chuyên nghiệp và nhịp nhàng giữa các cấp lãnh đạo, giữa các bộ phận khác nhau. Cũng từ quá trình chuyển đổi số, Ba Huân tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để cung cấp ra thị trường một cách nhanh chóng những sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng.

Tôi tin rằng khi Ba Huân cùng FPT “nói được, làm được" sẽ tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy các doanh nghiệp khác trong ngành cùng thay đổi, áp dụng công nghệ số hiện đại vào quá trình vận hành, tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ cho toàn ngành nông nghiệp”, Chủ tịch Công ty Cổ phần Ba Huân - bà Phạm Thị Huân khẳng định.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ: “Chúng tôi khâm phục hành trình phát triển và tầm nhìn của một doanh nghiệp như Ba Huân - một hình mẫu anh hùng trong thời bình. Những thành tựu và trái ngọt mà nền nông nghiệp Việt Nam đạt được trong nhiều năm qua đều có bóng dáng và dấu ấn của những doanh nghiệp luôn vì người dân như Ba Huân.

FPT tự hào vì đã được song hành sánh bước cùng Ba Huân trong một chặng đường mới mang tính lột xác. Thành công trong dự án của chúng tôi ngày hôm nay chắc chắn sẽ giúp cho Ba Huân thiết lập vị trí tiên phong chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Chuyển đổi số sẽ tạo ra ‘trứng vàng’ cho Ba Huân. Sự hợp tác giữa hai công ty sẽ là cú hích thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và cho FPT được hiện thực sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc cho người dân, quốc gia, doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam nhấn mạnh việc vận hành Hệ thống SAP S/4HANA là chất xúc tác quan trọng cho chiến lược kinh doanh của Ba Huân. Giải pháp SAP S/4HANA tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động, tập trung và chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng số hóa quy trình, từ đó nâng cao độ chính xác và hiệu quả: “Kinh nghiệm sâu rộng của SAP trong việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho hàng loạt khách hàng trong hơn 26 ngành nghề, cùng sự hợp tác chặt chẽ với đối tác FPT IS là chìa khóa để các bên cùng triển khai thành công dự án RISE with SAP cho Ba Huân. Việc triển khai các giải pháp Cloud sẽ thúc đẩy chiến lược kinh doanh của Ba Huân, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động theo chuẩn quốc tế, gia tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu”.

Với sự đồng hành của FPT và nền tảng công nghệ số SAP, Ba Huân tập trung vào việc xây dựng và phát triển hướng đến trở thành thương hiệu uy tín cho mọi nhà, cung cấp các giải pháp thực phẩm sạch hàng đầu tại Việt Nam, mang những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao, an toàn sức khỏe đến người tiêu dùng, đồng thời đem lại những lợi ích hài hòa cho hệ sinh thái nông nghiệp, chăn nuôi Việt Nam và góp phần nâng tầm vị thế sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm nước nhà trên trường quốc tế.