BacABank chào sàn HNX ngày 3/3, giá tham chiếu 16.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BAB của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank).

Theo đó, 708,5 triệu cổ phiếu BAB, tương ứng tổng giá trị 7.085 tỷ đồng sẽ chào sàn HNX vào ngày 3/3 tới đây. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, 500 triệu cổ phiếu BAB đã chính thức gia nhập thị trường chứng khoán UpCoM vào ngày 28/12/2017 với giá 20.000 đồng/cổ phiếu và đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX từ đầu tháng 1/2021. Cổ phiếu này đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 24/2 với mức tăng nhẹ 0,9% lên mức giá 21.900 đồng/CP.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 BacABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2019 (1.967 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 737 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2019 (933,89 tỷ đồng) và vượt 5,29% kế hoạch (700 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 594 tỷ đồng, giảm 20,69% so với cùng kỳ (749 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản BacABank đạt 117.192 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2019 (107.889 tỷ đồng) - trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9%, từ 72.933 tỷ đồng lên 79.440 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 13,5%, từ 76.163 tỷ lên 86.442 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết 31/12/2020, BAC A BANK có mạng lưới giao dịch đạt 146 điểm giao dịch gồm 01 Hội Sở chính, 44 chi nhánh và 100 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành kinh tế trọng điểm trên cả nước.