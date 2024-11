Bất động sản có cơ hội tăng trưởng cao nhờ dòng FDI bền vững

Theo Báo cáo đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Savills (APIQ) quý 3/2024, Việt Nam đang ghi nhận một số điểm sáng về hoạt động đầu tư.

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG

Cụ thể, nhận định của Ngân hàng Thế giới vào cuối tháng 8 cho biết GDP Việt Nam ​sẽ tăng trưởng 6,1% vào năm 2024, tăng so với mức 5% vào năm 2023. Tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức 4,5% vào năm 2024. Đặc biệt, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với FDI đã đăng ký đạt 20,52 tỷ USD vào cuối tháng 8, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; FDI thực hiện ước tính là 14,15 tỷ USD, phản ánh mức tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, đánh giá cùng với nền kinh tế ổn định, nguồn vốn FDI tăng trưởng hàng năm là một trong những động lực thúc đẩy cho bất động sản tại Việt Nam phát triển.

Thực tế, theo thống kê từ Savills, hiện nay ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, cả nước cung cấp khoảng 33.000ha khu công nghiệp cho thuê, với tỷ lệ lấp đầy 80%. Ngay tháng 9 vừa qua, Tập đoàn T&T đã khởi công cụm công nghiệp rộng 41,7ha ở Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Hightech cũng được phê duyệt phát triển dự án khu công nghiệp quy mô 105,5ha tại Bắc Giang.

Đối với ngành bán lẻ và tiêu dùng, thị trường vẫn ghi nhận tình hình hoạt động khá mạnh mẽ, nên kéo theo đó là kế hoạch mở rộng mặt bằng bán lẻ của các tập đoàn lớn.

Ngoài ra, về du lịch và nghỉ dưỡng, 8 tháng đầu năm 2024, du khách quay trở lại Việt Nam với hơn 11,4 triệu lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1% so với năm 2019. Dự báo, đến năm 2028, sẽ có 191 dự án khách sạn, mang đến khoảng 49.800 phòng. Trong đó, 75% nguồn cung mới này thuộc phân khúc trung cấp đến cao cấp, với 70% mang thương hiệu của những khách sạn quốc tế hạng sang.

Tương tự, tháng 8/2024 cũng ghi nhận 2.000 căn hộ giá phải chăng tại Bình Dương được cung cấp ra thị trường. Ngoài ra, hơn 4.100 căn hộ thấp tầng và 12.600 căn hộ cao tầng tại Hà Nội tiếp tục ra mắt vào cuối năm nay. Về thị trường văn phòng, 35.000m2 diện tích sàn văn phòng sẽ bổ sung tại TP.HCM vào nửa cuối năm 2024 từ 3 dự án hạng B và C, còn Hà Nội là 46.000m2 từ hai dự án hạng A.

NIỀM TIN VỀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ỔN ĐỊNH

Bà Trần Thị Khánh Linh, Phó Giám đốc Bộ phận Tư vấn đầu tư Savills, đánh giá thị trường Việt Nam vẫn luôn có cơ hội tăng trưởng cao với dòng FDI bền vững, nhờ đó nhu cầu đối với các phân khúc bất động sản như nhà ở, công nghiệp, thương mại văn phòng cũng tăng lên...

Đặc biệt, việc 3 bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản đồng loạt có hiệu lực càng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về một môi trường pháp lý ổn định và minh bạch, rút ngắn thời gian phê duyệt pháp lý, tạo điều kiện cho nhà đầu tư xác định rõ ràng chi phí đầu tư ban đầu (chi phí sử dụng đất), từ đó giúp các dự án đầu tư bất động sản trở nên hấp dẫn hơn.

Mặt khác, chuyên gia cho rằng hiện nay nhà đầu tư đang có nhiều cơ hội M&A dự án bất động sản tiềm năng, hoặc hợp tác với đối tác địa phương để phát triển dự án. Đặc biệt, khi nhu cầu thị trường đa dạng càng thu hút nhiều khẩu vị đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài luôn yêu cầu các dự án bất động sản phải có hiện trạng pháp lý rõ ràng, sẵn sàng để phát triển.

“Hầu hết nhà đầu tư đều yêu cầu dự án cần có quy hoạch chi tiết 1/500, thậm chí nhiều nhà đầu tư còn yêu cầu dự án phải có thông báo đóng tiền sử dụng đất. Nhưng thời gian gần đây việc phê duyệt pháp lý dự án đang chậm lại do trong thời kỳ thay đổi nhiều bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản. Vì vậy, gần đây khi nguồn cung dự án bất động sản nhà ở hạn chế; khối ngoại đã chuyển hướng sang dự án khu công nghiệp, văn phòng, vốn là những dự án đang vận hành, pháp lý rõ ràng và sẵn sàng hơn, dễ thực hiện M&A hơn”, bà Khánh Linh chia sẻ.

Còn theo các chuyên gia của Công ty CBRE, Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư nhờ bối cảnh chính trị, sự phát triển của kinh tế, chi phí nhân công cạnh tranh cùng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Các đối tác đầu tư truyền thống của Việt Nam thường đến từ châu Á, như: Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản...

Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tới đây không chỉ tăng về số lượng mà còn cải thiện tích cực về chất lượng dự án đầu tư. Trong hai năm tiếp theo, một lượng lớn vốn FDI sẽ đổ vào thị trường bất động sản. Nhưng bên cạnh vấn đề pháp lý, khan hiếm quỹ đất có thể trở thành rào cản khi dòng vốn FDI tìm đến Việt Nam.