Bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong 2024

Dữ liệu từ Công ty TNHH CBRE cho biết bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực ngay trong quý đầu tiên của năm 2024.

Đối với thị trường đất công nghiệp, giá đất tại thị trường cấp 1 miền Bắc đã tăng 1,2% so với quý trước và 7,8% so với cùng kỳ, đạt ngưỡng trung bình 133 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Trong khi giá đất công nghiệp tại thị trường cấp 1 miền Nam giữ mức 189 USD/m2/kỳ hạn còn lại, ổn định so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy tại thị trường cấp 1 miền Bắc tăng 1,3 điểm phần trăm trong quý, đạt 83%. Diện tích hấp thụ gần 110ha với nhiều giao dịch nổi bật như: nhà máy Victory Giant Technology sản xuất bảng mạch in, quy mô 10ha ở Bắc Ninh. Còn thị trường miền Nam, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 92% và diện tích hấp thụ đạt hơn 20ha.

Đối với thị trường kho, xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên thị trường cấp 1 miền Bắc đạt 70% với nhà kho xây sẵn và 87% với nhà xưởng xây sẵn. Về mặt bằng giá, giá thuê kho, xưởng xây sẵn trung bình đạt ngưỡng 4,7 và 4,9 USD/m2/tháng. Mức giá thuê kho được đánh giá duy trì ổn định, nhưng giá thuê xưởng tăng 3,9% theo năm.

Riêng thị trường kho xưởng miền Nam, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, thì không có nguồn cung mới trong quý 1/2024, các dự án mới đều đang xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, điều này đã tác động đến hoạt động của kho xưởng xây sẵn đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của kho xưởng xây sẵn ước tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước, tỷ lệ lấp đầy đạt 57% đối với nhà kho và 87% đối với nhà xưởng. Về giá thuê trung bình kho xưởng xây sẵn giữ mức ổn định so với quý trước, lần lượt là 4,6 và 4,9 USD/m2/tháng, mức độ tăng trưởng đạt 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái với nhà kho và 3,9% với nhà xưởng.

Theo CBRE, hiện nay, ngoài những nhà sản xuất điện tử, ôtô và phụ kiện, khách thuê từ những ngành mới trong lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất xe điện, bán dẫn hay vật liệu xanh quan tâm tới Việt Nam. Với sự định hướng của nhiều tỉnh, thành và sự quan tâm của doanh nghiệp ngày càng tăng vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, sẽ càng thúc đẩy nhu cầu trong tương lai.

Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao, CBRE chi nhánh Hà Nội dự báo 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp sẽ tăng 3-9%/năm ở miền Bắc và tăng 3-7%/năm ở miền Nam; giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ từ 1- 4%/năm. Đặc biệt, khi Việt Nam tiếp tục nâng cấp quan hệ ngoại giao với nhiều nền kinh tế lớn trong giai đoạn vừa qua, nền kinh tế nói chung và ngành sản xuất cũng như bất động sản khu công nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ hưởng lợi và tiếp tục xu hướng phát triển.

Tuy nhiên, để duy trì vị thế là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực, Việt Nam cần tiếp tục chú trọng cải thiện hạ tầng về đường sá kết nối, điện lưới, khu công nghiệp. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng lao động và điều chỉnh chính sách ưu đãi phù hợp.

Cũng đánh giá về thị trường này, bà Phạm Thị Miền, Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư VARS, cho rằng năm 2024 bất động sản công nghiệp vẫn được xem là phân khúc tăng trưởng tốt. Dòng vốn FDI vẫn tích cực với lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế. Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp liên tục cải thiện. Nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, bắt đầu triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, nguồn cung bất động sản khu công nghiệp đang chứng kiến sự lớn mạnh ở cả miền Bắc và miền Nam. Nhu cầu bất động sản công nghiệp hiện rất lớn… Thêm nữa, quy hoạch nhiều tỉnh, thành giai đoạn 2021 - 2030 được thông qua sẽ giải quyết phần nào vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý cho các khu công nghiệp. Những yếu tố này sẽ giúp bất động sản khu công nghiệp năm 2024 tiếp tục duy trì vị thế và tăng trưởng.