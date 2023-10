Bất động sản nghỉ dưỡng liên tục “ngủ đông”

Theo DKRA GROUP, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng quý 3 không ghi nhận nguồn cung mới. Hầu hết nguồn cung đến từ hàng tồn kho của dự án cũ vốn mở bán trước đó. Sức cầu thị trường cũng thấp, lượng tiêu thụ sơ cấp giảm xấp xỉ 59% so cùng kỳ, giao dịch tập trung chủ yếu ở dự án đã bàn giao nhà và được quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế 4 - 5 sao. Ngoài ra, mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động mà duy trì ở mức cao từ 9,1 – 131,1 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, chính sách chia sẻ lợi nhuận/doanh thu, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất… tiếp tục áp dụng rộng rãi để tăng thanh khoản.

Tương tự, nguồn cung mới nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng không ghi nhận mở bán, thị trường rơi vào trạng thái “đóng băng”. Phần lớn nguồn cung đến từ dự án sơ cấp mở bán từ năm trước, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận. Mặt bằng giá bán sơ cấp hiện tại từ 7,1 – 16,3 tỷ đồng/căn.

Phân khúc Condotel cũng không có nguồn cung mới. Sức cầu thấp, lượng tiêu thụ sơ cấp chỉ bằng 4% so với cùng kỳ, giao dịch chủ yếu tập trung tại một số dự án đã bàn giao nhà và đi vào vận hành với tổng giá trị khoảng 2 – 3,5 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá sơ cấp không biến động nhiều so quý trước và cùng kỳ năm trước. Song thị trường xuất hiện một số tin rao thứ cấp với mức giá giảm 10% - 15% so giá bán trên hợp đồng.

DKRA GROUP nhận định, trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng, nguồn khách nội địa đối mặt với tình trạng sức mua kém do kinh tế khó khăn, thì bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có nhiều điểm sáng. Hơn nữa, mặt bằng lãi suất tuy có hạ nhiệt nhưng khó tiếp cận… cũng tác động tiêu cực đến thị trường khiến thanh khoản thấp. Do đó, dự báo nguồn cung loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và vùng phụ cận thời gian tới tiếp tục duy trì ở mức thấp. Thanh khoản thị trường sẽ gặp khó khăn và không có đột biến trong ngắn hạn. Mặt bằng giá bán sơ cấp duy trì ổn định và không biến động so quý 3/2023. Các chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, thanh toán giãn tiến độ… vẫn được nhiều chủ cầu tư áp dụng giữa bối cảnh thị trường trầm lắng.

DKRA kỳ vọng, trong giai đoạn hiện nay, cùng với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) dự kiến sắp được thông qua thì sẽ có thêm những quy định pháp lý rõ ràng cho bất động sản nghỉ dưỡng. Mục đích là để phân khúc này thực sự là kênh hấp dẫn phát triển lành mạnh, đúng với tiềm năng. Ngoài ra, có một vài đề xuất cho bất động sản nghỉ dưỡng là cần quy định chủ quyền pháp lý cho người mua; quyền lợi, trách nhiệm rõ ràng của chủ đầu tư, khách mua, đơn vị quản lý…

Thực tế, thị trường bất động sản Đà Nẵng từng nổi lên cơn sốt với loại hình căn hộ condotel giai đoạn 2016-2018. Để bán được hàng, không ít chủ đầu tư đã đưa ra mức cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Nhưng sau đó có trường hợp do gặp khó khăn về dòng tiền đã thông báo chấm dứt chi trả lợi nhuận cam kết. Sự việc này tạo ra mâu thuẫn kéo dài giữa chủ đầu tư và khách hàng. Đến năm 2019, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng lại có một số dự án vỡ cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư. Tiếp theo lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (giai đoạn năm 2020-2021) khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đi xuống...