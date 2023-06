Bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu rục rịch trở lại đường đua

TÂM ĐIỂM "SĂN" BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày 18/6 vừa qua, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức khởi công với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là công trình giao thông trọng điểm đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, có chiều dài khoảng 53,7km với tổng mức đầu tư sơ bộ là 17.837 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án phải cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và được đưa vào khai thác toàn bộ trong năm 2026.

Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 đến 6 làn xe theo từng đoạn tuyến. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Dự kiến khi đi vào khai thác toàn bộ năm 2026, dự án sẽ giúp giảm tải, phá thế độc đạo của tuyến QL51 hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bà Rịa dự kiến chỉ còn 70 phút thay vì 150 phút như hiện nay.

Cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang được triển khai, lãnh đạo Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công nhằm khơi thông dòng du khách tới Vũng Tàu. Tính đến cuối tháng 5/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 3.566 tỉ đồng, đạt 22,8% so với kế hoạch được giao, cao hơn cùng kì năm 2022.

Với sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, Vũng Tàu ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của du khách và là tâm điểm săn bất động sản nghỉ dưỡng của các nhà đầu tư sành sỏi.

Mới đây, trong bảng xếp hạng điểm đến được khách Việt yêu thích trong quý 1/2023 của The Outbox Company, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vươn lên trở thành điểm đến trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất với 13,6% lựa chọn. Cuối năm ngoái, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ xếp ở vị trí thứ 4.

Hạ tầng được khơi thông chính là cơ hội cho các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp tọa lạc ngay trung tâm thủ phủ nghỉ dưỡng.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc chi nhánh của Batdongsan.com.vn tại Vũng Tàu cho biết, trong nửa cuối năm 2022, số lượng người mua bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu là người đến từ TP.HCM, chiếm 49%. Trong khi đó, lượng người mua đến từ Hà Nội chiếm 16%. Tỉ lệ này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn mức 3% người Hà Nội tìm kiếm bất động sản ở TP.HCM.

CƠ HỘI CHO CÁC DỰ ÁN CHUẨN PHÁP LÍ

Trở thành điểm nóng thu hút đầu tư, tuy nhiên, do khan hiếm quỹ đất, suốt thời gian 2 - 3 năm vừa qua, các dự án công bố ra mắt thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu tập trung tại khu vực Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải hay khu vực ngoại thành. Khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu gần như vắng bóng dự án nghỉ dưỡng mới.

Những dự án sở hữu mặt tiền biển và pháp lí vững chắc như The Maris - phân khu Alaric Tower là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư.

Đây chính là cơ hội cho các dự án sở hữu pháp lí vững chắc, tọa lạc ở “tọa độ vàng” trung tâm thành phố biển. Gần đây, bên cạnh một dự án căn hộ mới mở bán, tại trung tâm thành phố Vũng Tàu chỉ ghi nhận sự ra mắt của phân khu Alaric Tower - giai đoạn 2 của dự án thuộc quần thể resort 23ha quy mô lớn bậc nhất Vũng Tàu. Tọa lạc trên đường 3/2 với tầm nhìn toàn cảnh 600m mặt tiền biển Chí Linh đắt giá, Alaric Tower đang là sản phẩm nghỉ dưỡng được thị trường mong chờ khi chính thức ra mắt vào 27/6.

Được biết, dự án này được đầu tư bởi TDG Group, chủ đầu tư đã đóng vai trò kết nối, đưa hệ thống siêu thị hàng top Hàn Quốc Lotte Mart về thị trường Vũng Tàu. Chủ đầu tư này cũng được biết đến là đơn vị sở hữu quỹ đất lớn ở Vũng Tàu, nổi bật với tốc độ xây dựng thần tốc cùng chất lượng bàn giao vượt trội hơn hẳn so với các dự án cùng phân khúc. Đây là lí do các sản phẩm thuộc quần thể nghỉ dưỡng The Maris luôn nhận được sự săn đón của các nhà đầu tư trong mỗi lần ra mắt.