Sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng - không chỉ dành cho giới nhà giàu

LỆCH PHA CUNG - CẦU

Dù chịu ảnh hưởng ngắn hạn bởi nền kinh tế vĩ mô song trong trung và dài hạn, nhu cầu sở hữu second home của số đông người Việt đang bước vào giai đoạn vàng. Việt Nam được nhật báo Anh Quốc (Telegraph) xếp hạng là 1 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng "second home nghỉ dưỡng" cao nhất thế giới.

Theo giới chuyên gia, Second home biển luôn là khao khát của số đông bởi ngoài sở hữu thiên đường để nghỉ dưỡng, tài sản này còn sinh lợi nhuận dài hạn đến từ hoạt động cho thuê.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng luôn được chào bán với khung giá cao, hàng triệu đô cho mỗi biệt thự và nhà phố nên chỉ phù hợp với giới nhà giàu, có lượng tiền nhàn rỗi lớn. Trong khi dòng căn hộ biển có mức chi phí thấp hơn nhưng phương thức thanh toán là một rào cản lớn với số đông người Việt bởi cơ cấu dân số trẻ với 68% trong độ tuổi lao động, đa số có khoản tích lũy vừa tầm. Nhìn nhận khách quan, giới trẻ thành đạt và người có thu nhập khá mới là nguồn khách hàng đông đảo và dồi dào của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy tầng lớp trung lưu cao ở Việt Nam (nhóm có thu nhập từ 50 - 110 USD mỗi ngày) dự kiến tăng trung bình 17% mỗi năm cho đến 2030, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Nhà kinh tế học James Pomeroy cho rằng khi thu nhập tăng lên, chi tiêu cho y tế, nghỉ ngơi và giải trí sẽ tỷ lệ thuận.

Còn theo VnExpress cho biết, hơn 67% mong muốn sở hữu second home trong độ tuổi từ 30 - 40 tuổi. Điều này chứng tỏ second home đang dần trẻ hóa với người Việt. Bên cạnh đó, theo công ty tuyển dụng Anphabe từ cuối 2021, có tới 53% nhân lực tri thức Việt làm việc độc lập. Xu hướng làm việc tự do và WFH gia tăng khiến second home đang tiệm cận trở thành first home với chức năng lưu trú và nghỉ dưỡng thường xuyên.

Các điểm đến gần thành phố đang khiến second home dần trở thành first home.

Trong bối cảnh mặt bằng thu nhập cải thiện, làn sóng làm việc tự do tăng cao khiến second home dần trở thành first home, nếu không có chiến lược thanh toán, giá và sản phẩm phù hợp, thị trường nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục mất đi lượng khách hàng tầm trung đông đảo nhất.

GIẢI PHÁP MỚI: MUA SECOND HOME BẰNG THU NHẬP HÀNG THÁNG

Tìm về nơi không khí trong lành, mặt bằng giá thấp, tiện di chuyển để lưu trú thường xuyên là xu hướng nổi trội khi bỏ phố về biển. Tuy nhiên, ngoài giá tốt thì phương thức thanh toán là yếu tố mấu chốt để thuyết phục khách hàng trẻ.

Nắm bắt nhu cầu này, một số chủ đầu tư đã nhanh nhạy tung ra dòng sản phẩm nghỉ dưỡng dành cho số đông. Đơn cử, Nam Group hé lộ thời gian tới sẽ giới thiệu căn hộ biển có mức giá trên dưới 2 tỷ đồng, tương đương 1 căn hộ bình dân tại TP.HCM. Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng 292 triệu đồng cho đợt đầu tiên - số vốn tích luỹ này phù hợp với số đông lao động Việt, phần còn lại kéo dài tới 4 năm.

Đây được xem là phương thức thanh toán chưa từng có tiền lệ trên thị trường nghỉ dưỡng. Theo tính toán, với chính sách này, khách hàng chỉ cần trả chậm bằng chính thu nhập hàng tháng cho thời gian còn lại, khách hàng đã sở hữu được căn hộ biển trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển quốc tế quy mô lớn nhất Bình Thuận. Phần ngân sách kể trên phù hợp với mức thu nhập của các gia đình trẻ đang sinh sống tại các thành phố lớn.

Ngoài ra, việc hướng tới số đông cũng là cách tạo ra thanh khoản tốt trên thị trường thứ cấp, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu mua - bán.

Căn nhà nghỉ dưỡng vừa đáp ứng được nhu cầu ở, vừa có thể đầu tư, kinh doanh.

Thời điểm hiện tại, Bình Thuận cũng là thị trường giàu tiềm năng và có nhiều cơ hội để phục hồi khi 30/4 vừa qua, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ chính thức vận hành rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM tới dự án chỉ hơn 1.5 giờ di chuyển. Vài năm tới, sân bay Phan Thiết và sân bay Quốc tế Long Thành vận hành sẽ tạo ra nhịp tăng giá tiếp theo cho thị trường Bình Thuận. Đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng vượt trội của du khách.

Như vậy, khi sở hữu căn hộ biển thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để gia đình trẻ nhận được ưu đãi tốt nhất về mức giá và thanh toán. Giai đoạn bàn giao và vận hành trùng thời điểm thị trường đã phục hồi, hạ tầng hoàn thiện, du lịch đột phá. Đây cũng là lúc khách hàng hưởng “quả ngọt” với tài sản đa năng: vừa nghỉ dưỡng thư giãn - vừa gia tăng giá trị tích lũy - vừa hưởng thu nhập hàng tháng từ việc cho thuê.

