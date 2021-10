Bật mí khu thể thao Golf sang trọng bậc nhất Hà Nội

Trong thời đại công nghệ số dần thay thế các hoạt động thường nhật, đặc biệt là sự thay đổi trong các hoạt động thể thao giải trí sau thời gian giãn cách xã hội, golf trong nhà đang thu hút sự quan tâm của đông đảo golfer và đặc biệt là sự ra đời của khu liên hợp thể thao golf trong nhà lớn nhất Hà Nội.

Việc chơi golf hay tập luyện các môn thể thao trong nhà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mỗi người. Tuy nhiên để có thể trải nghiệm trọn vẹn các bài tập cũng như những phần rèn luyện bổ trợ thì không phải ai cũng có đủ thời gian để di chuyển giữa các địa điểm tập.

Mong muốn mang đến một môi trường tập luyện và giải trí trọn vẹn cho tất cả mọi người, khu tổ hợp thể thao và giải trí trong nhà Golf One Studio ra đời. Đây là khu liên hợp thể thao Golf trong nhà lớn nhất tại Hà Nội và hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn mà người chơi Golf không thể bỏ qua.

GOLF TRONG NHÀ LÀ GÌ?

Golf trong nhà, hay có tên gọi khác là Golf Simulator, Indoor Golf, là loại hình áp dụng kỹ thuật số và những công nghệ hiện đại cùng các thiết bị mô phỏng 3D giúp tái hiện chân thực sân cỏ trong quá trình chơi golf. Mô hình này đã phát triển rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn,... và đang trở thành xu thế mới tại Việt Nam.

Với loại hình tập luyện này, golfer có thể lựa chọn nhiều sân tập mô phỏng tại những địa điểm khác nhau. Đồng thời với bộ phân tích số liệu, người chơi sẽ nhận biết được những thông số kỹ thuật và cải thiện trong từng cú đánh swing của mình.

Mong muốn tạo dựng sự giao lưu và học hỏi giữa những golfer trên thế giới, tại Golf One Studio người chơi hoàn toàn có thể kết nối trực tuyến và tham gia thi đấu với golfer trên toàn thế giới thông qua hệ thống tính điểm online.

GOLF ONE STUDIO: "ALL IN ONE" LỚN NHẤT HÀ NỘI

Với nền tảng công nghệ Golf mô phỏng (Golf Simulation) số 1 từ Hàn Quốc và Mỹ, kết hợp cùng sự thấu hiểu mong muốn của Golfers sau nhiều năm đào tạo và gắn bó, Golf One Studio ra đời hứa hẹn trở thành tổ hợp Luyện tập & Giải trí Golf số 1 Việt Nam. Nằm tại vị trí đắc địa trung tâm thành phố Hà Nội, Golf One Studio sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thể thao và muốn khẳng định cá tính riêng biệt, đẳng cấp.

Đầu tiên phải kể đến đó là 15 khu Luyện tập & Chơi Golf màn hình. Giàn máy với công nghệ hiện đại nhất sẽ cho người chơi biết chính xác những thông số về động tác swing như tốc độ đầu gậy, góc phóng bóng, quãng đường bay và tổng khoảng cách đánh.

Nhờ những phân tích thông số cụ thể, golfer sẽ nhận ra và tạo nên những cú swing đẹp mang đậm cá tính riêng. Trải nghiệm chơi golf 6D sẽ mang lại cảm giác chân thật và đẳng cấp trong từng cú đánh của golfer. Ngoài ra, nếu sử dụng cùng hệ thống, các golfer còn có thể so tài với nhau dù ở vị trí địa lý khác nhau.

Thêm vào đó, tại Golf One Studio người chơi sẽ được trải nghiệm những bài tập luyện bổ trợ về golf fitness ngay tại trung tâm với những chuyên gia hàng đầu giàu kinh nghiệm. Khu huấn luyện Golf Fitness cùng các bài tập và thiết bị giúp Golfers phát huy tối đa kỹ thuật chơi golf vốn có, khai phá những tiềm năng ẩn sâu bên trong mỗi người.

Không gian 2.400 m2 tại Golf One Studio kết hợp nhiều loại hình tập luyện và giải trí khác nhau như bể bơi, Jacuzzi, fitness, nhà hàng.

Điều đặc biệt tạo nên sự đẳng cấp tại đây là khu Bể bơi & Sauna & Jacuzzi giúp Golfers thư giãn thoải mái sau giờ luyện tập, kết hợp cùng Bar & Lounge sang trọng là nơi các Golfers có thể giải trí, thư giãn và thưởng thức các món ăn tiêu chuẩn 5 sao cùng bạn bè và đối tác.

“Golf One Studio là một khu liên hợp thể thao và giải trí trọn vẹn đẳng cấp hàng đầu tại Hà Nội. Nơi đây hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm đáng giá và cùng với đó là những thương vụ bạc tỷ”, doanh nhân Duy Lee cho biết.

Golfer Hà Nội sẽ không cần phải đi đâu xa khi ngay trung tâm Hà Nội sắp xuất hiện một khu tổ hợp thể thao và giải trí đặc biệt siêu sang và cá tính. Mong muốn đưa golf và tinh thần thể thao đến với tất cả mọi người, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, Golf One Studio đưa ra rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho mọi người yêu golf và thể thao.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.golf1studio.vn

Fanpage: www.facebook.com/golf1studio